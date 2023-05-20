《出差十五夜》最新EP.3：男團SEVENTEEN從羅PD手中抽到最大獎全場歡呼！2023年事業運真的好到誇張

恭喜 SEVENTEEN！！！羅PD一整個大傻眼，而且有兩件事情讓他特別煩惱～。（還要恭喜粉絲們終於等到了，簡直是奇蹟啊！）

▼《出差十五夜》SEVENTEEN 特輯 EP.3，抽獎片段可快轉到 31:29。



（往下拉公佈最大獎囉！）



由於《出差十五夜》猜歌遊戲中，成員們獲得了許６次願望的機會！還跟６０個「咣」（銘謝惠顧的意思）混在一起，機率可以說是非常的小，其中最令大家關注的心願，就是圓佑提議的「全員拍攝羅PD製作的熱門綜藝《花樣青春》」，

沒想到，第二個抽獎的DK直接抽中，成員們從座位上跳起來熱烈歡呼，羅PD跟工作人員也大傻眼，這樣的宇宙無敵好手氣真的是讓人意想不到。



網友留言：「以後就是金手DK啦！」、「居然可以等到SEVENTEEN全員出演《花樣青春》，我感動得哭了」、「謝謝DK的強運，謝謝圓佑的提案」、「不愧是自給自足的偶像團，都是成員們自己爭取來的」、「善良又努力的人終於被幸運女神眷顧了，好開心啊」、「以後我要供奉DK神，請他保佑我抽中演唱會的票」

不過，羅PD也遇到了史上大難題，首先SEVENTEEN一共13人，這個製作費肯定會很可觀，再來就是《花樣青春》的慣例，是會趁成員們毫無防備之時，直接綁架帶走去旅行，這下子要怎麼騙成員，成為了一大難題。

總之，好期待《花樣青春》SEVENTEEN篇啊！！！！

PS：邀請到羅PD一起舞蹈挑戰challenge新歌〈孫悟空〉（Super）也是這一集抽到的喔～，2023果然是SEVENTEEN的大發年！

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