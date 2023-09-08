SEVENTEEN開始錄製《花樣青春》！機場照驚現「十五夜同款領夾麥」，羅PD本人也同行～
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SEVENTEEN開始錄製《花樣青春》！機場照驚現「十五夜同款領夾麥」，羅PD本人也同行～

綜藝   2023年9月8日   星期五11:12   Sani  

（封面圖源：X@happysebongland、din0_99o211，FB@SEVENTEEN）

SEVENTEEN結束一連兩日的東京巨蛋演唱會《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，今早歸國時有成員戴上領夾式麥克風，而疑似羅PD本人的身影也一閃而過！

（圖源：youtube@SEVENTEEN）

根據現場粉絲拍到的照片，Hoshi和Dino的衣領都夾了迷你麥克風，而且和《出差十五夜》節目中用到的款式一模一樣：

影片20秒處，THE 8身後一閃而過的身影也超像羅PD！

這件事瞬間登上X（Twitter）韓國區熱門趨勢，目前最熱門的3個話題分別是「SEVENTEEN花樣青春」「羅PD大人」「要去花樣青春了嗎」，大家真的超期待！
（圖源：X截圖）

之前SEVENTEEN做客《出差十五夜》時，DK「金手」從60個「咣」（銘謝惠顧）裡一下子就抽中「全員拍攝《花樣青春》」，無敵好運讓現場一片沸騰，羅PD則開始為預算發愁XD
（圖源：youtube@《出差十五夜》SEVENTEEN篇）

▽精彩瞬間回顧：

目前韓網已有報道證實了SEVENTEEN《花樣青春》開拍的消息！作為羅PD的招牌節目之一，《花樣青春》每次都趁嘉賓毫無防備時突然「打劫」、帶去意想不到的地方，不知這次會把SEVENTEEN帶去哪裡製造未知的回憶呢？
（圖源：FB@SEVENTEEN）

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