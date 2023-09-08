SEVENTEEN開始錄製《花樣青春》！機場照驚現「十五夜同款領夾麥」，羅PD本人也同行～

SEVENTEEN結束一連兩日的東京巨蛋演唱會《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，今早歸國時有成員戴上領夾式麥克風，而疑似羅PD本人的身影也一閃而過！

根據現場粉絲拍到的照片，Hoshi和Dino的衣領都夾了迷你麥克風，而且和《出差十五夜》節目中用到的款式一模一樣：



아잠만 설마 세븐틴 꽃청춘 가는거야??????



아니 십오야에서 쓰는 마이크랑 똑같아요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아진짜 어떡해 진짜 가나봐 #세븐틴 #꽃청춘 pic.twitter.com/tLWMD6p0Kp — 땅콩 (@likeesunshine) September 8, 2023

影片20秒處，THE 8身後一閃而過的身影也超像羅PD！



누가봐도 나PD님 이시죠 ‼️



세븐틴 꽃청춘은 현실이된다. 꽃청춘적은 원우 칭찬해요 ~ 뽑은 도겸이 칭찬해요 ~ 복복복복



pic.twitter.com/gbTgSaF4wI — 세봉랜드 (@happysebongland) September 8, 2023

這件事瞬間登上X（Twitter）韓國區熱門趨勢，目前最熱門的3個話題分別是「SEVENTEEN花樣青春」「羅PD大人」「要去花樣青春了嗎」，大家真的超期待！



之前SEVENTEEN做客《出差十五夜》時，DK「金手」從60個「咣」（銘謝惠顧）裡一下子就抽中「全員拍攝《花樣青春》」，無敵好運讓現場一片沸騰，羅PD則開始為預算發愁XD



▽精彩瞬間回顧：



세븐틴표 꽃청춘 공식화 진짜 감격스럽다 소원 적어 낸 원우 디노와 극악의 확률을 이기고 뽑아낸 황금손 도겸이에게 박수를pic.twitter.com/xNem3fzCYs pic.twitter.com/ELqlgwXFOz — 나야 계피(@eue2706) September 8, 2023

目前韓網已有報道證實了SEVENTEEN《花樣青春》開拍的消息！作為羅PD的招牌節目之一，《花樣青春》每次都趁嘉賓毫無防備時突然「打劫」、帶去意想不到的地方，不知這次會把SEVENTEEN帶去哪裡製造未知的回憶呢？



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