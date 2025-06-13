Super Junior 20周年《SS10》明年台北大巨蛋唱两场！高雄也有！还有港澳等地唱到明年

「韩流帝王」Super Junior逢出道20周年，粉丝E.L.F.引颈期盼许久的纪念巡回演唱会《SUPER SHOW 10》（简称SS10）总算公布举办地点！

Super Junior出道20周年纪念巡演《SUPER SHOW 10》，将在首尔、香港、雅加达、马尼拉、墨西哥城、蒙特雷、利马、圣地牙哥、台北、曼谷、名古屋、新加坡、澳门、吉隆坡、高雄与崎玉，全球共16地巡回。



Are You Ready?

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>



[SEOUL]

KSPO DOME

August 23(SAT) - 24(SUN), 2025

[HONG KONG]

ASIAWORLD-ARENA

September 5(FRI) - 6(SAT), 2025

[JAKARTA]

ICE BSD (Halls 5-6)

September 13(SAT), 2025

[MANILA]

SM MALL OF ASIA ARENA… pic.twitter.com/HerXdayCWE — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 12, 2025

首演就在8月23日与8月24日首尔，於奥林匹克公园体操赛场（KSPO DOME）举行，台湾则和日本一样分两城，台北和高雄，分别是11月15、16日台北大巨蛋（TAIPEI DOME），以及明年1月24日高雄巨蛋（KAOHSIUNG ARENA）。



香港则是9月5日、6日亚洲国际博览馆（ASIAWORLD-ARENA），澳门是明年1月10日、11日银河综艺馆（GALAXY ARENA）。



演唱会前，Super Junior将在7月8日发行第十二张正规专辑《Super Junior25》，利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭与圭贤，九成员都会完完整整陪伴E.L.F.度过二十周年。



*延伸阅读：

‎〈「限定团走了20年！」Super Junior新辑《Super Junior25》取名复刻《Super Junior05》〉‎

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