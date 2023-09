【韩网热帖】现在YG新女团BABYMONSTER引起讨论的原因

通过生存节目确定的新女团BABYMONSTER成员是7人,其中Ahyeon(郑雅譞)因翻唱《Dangerously》的惊艳高音获得不少关注。

但从7月25日开始,YG上下班路和BABYMONSTER官方IG的Reels里都不再出现Ahyeon(凡追过YG艺人的粉丝都知道,YG会让艺人在上下班时经过一个固定场所,是灰色地带那样公开的感觉)所以粉丝都在猜测为什么看不到Ahyeon。



然后出现了只有6位成员去看BLACKPINK演唱会的照片。 这下连之前还在观望忍耐的粉丝都爆气了,强烈要求YG公开Ahyeon近况以及何时出道。 原本预告9月出道,到现在还是这情况真的令人无语,但似乎只有粉丝在著急。



IM STARTING TO OVERTHINK NOW CUZ WTF WHERE IS MY GIRL ????? pic.twitter.com/hETRvlyQzJ