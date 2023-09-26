【韩网热帖】现在YG新女团BABYMONSTER引起讨论的原因

通过生存节目确定的新女团BABYMONSTER成员是7人，其中Ahyeon（郑雅譞）因翻唱《Dangerously》的惊艳高音获得不少关注。





但从7月25日开始，YG上下班路和BABYMONSTER官方IG的Reels里都不再出现Ahyeon（凡追过YG艺人的粉丝都知道，YG会让艺人在上下班时经过一个固定场所，是灰色地带那样公开的感觉）所以粉丝都在猜测为什么看不到Ahyeon。



然后出现了只有6位成员去看BLACKPINK演唱会的照片。 这下连之前还在观望忍耐的粉丝都爆气了，强烈要求YG公开Ahyeon近况以及何时出道。 原本预告9月出道，到现在还是这情况真的令人无语，但似乎只有粉丝在著急。



IM STARTING TO OVERTHINK NOW CUZ WTF WHERE IS MY GIRL ????? pic.twitter.com/hETRvlyQzJ —eri (@ahyeon1stfan) September 17, 2023

韩国网友评论：

1. Ahyeon是反响最好的成员啊... 很确定的C位

2. 我只听过 Ahyeon

3. 没有Ahyeon就不感到期待

4. 她不是对应Jennie的位置吗？

5. 去掉Ahyeon的话可能要重新来过了，看过节目就会知道，真的是无条件会出道的核心成员的感觉

6. 没有Ahyeon的话很难在国内获得人气

7. 能做为YG新女团出道，对於偶像志愿生而言没有更好的机会了吧... 希望没出事

8. 两个月不见人影，如果不是受伤做手术休息，真的要理解为出走了吧，也许要转为6人

9. 评论区有人说她都有正常上学却不来出勤，粉丝确实会担心

10. 现在K-POP只是音乐类型而已吗，外国人更多耶kkkk

11. 没有Ahyeon的话是6人组只有2个韩国人吗？ 过分了吧，至少要过半啊...

12. 怎么K-POP偶像里外国人比韩国人还多

13. 嫌外国人多的，去看影片就知道，每一位都有足以入选的实力

14. 但凡公司没疯都应抱紧这位朋友...

15. 我认为Ahyeon在这种多人组合里出道蛮可惜... 也许SOLO更好

16. Ahyeon一看就是未来巨星，赶快让她出道，不是YG也可以！

17. 就算不是YG也一定会出道，即便去其他公司

出处：https://theqoo.net/hot/2943189540

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻