(G)I-DLE Minnie&雨琦超专一就爱圭贤&厉旭惹怒银赫XD 东海搞笑情勒「领奖要感谢我们」

韩国演艺圈知名E.L.F.，(G)I-DLE雨琦近日不仅登上Super Junior本命（最爱）厉旭的节目《人生喀擦》，也登上了Super Junior-D&E（东海、银赫）的《要来这边吗？》，还带上同为E.L.F.的队友Minnie。

银赫问雨琦和Minnie有没有事先看过节目，以为两人只是赶著来节目随便看看，但雨琦马上指著自己和雨琦：「唉唷，我们可是E.L.F.！」没错，两个人自2018年(G)I-DLE全体作客Super Junior主持的《Super TV 2》后，便诏告(?)全KPOP圈她们是E.L.F.，只可惜当时两人的本命厉旭和圭贤都在当兵没出席（Minnie本命圭贤，雨琦本命厉旭）。

东海好奇两个人的粉丝心怎么可能都不变：「是不是在维持人物设定？」银赫也觉得最爱和次爱很有可能会变动，雨琦看了看Minnie后对银赫说：「换人的话，有可能换成圭贤前辈……」银赫马上撇头，当Minnie想讲喜欢圭贤的理由也被银赫喊卡：「可以了，走吧！」Minnie和雨琦都为银赫吃醋笑翻。



Minnie和雨琦挂在嘴巴上的人都不在，银赫忍不住说：「那为什么今天要跟来啊？」想不到雨琦的回应让银赫佩服的笑出来，雨琦说：「以防万一圭贤前辈和厉旭前辈也在。」



即便东海不断怀疑，Minnie和雨琦仍坚定自己的粉丝心，爱的还是Super Junior，结果东海又问她们为何颁奖典礼没有感谢Super Junior，开始情绪勒索(?)粉丝，Minnie完全被打败，但雨琦随即承诺最近若获奖就感谢，这倒让东海张嘴不可置信了，银赫接著反过来承诺她们若照做会请客。

东海最后让Minnie和雨琦马上感谢了，因为(G)I-DLE〈Fate〉攻占Melon排行榜第一，不过后续东海又激雨琦solo「如果拿了Billboard第一就要剃光头」，说雨琦如果怀著初心剃的话，自己也会跟著剃，甚至随时携带剃头刀……银赫冷不防说「结果大家都关心雨琦剃头没人关心东海怎么也剃了」，又点了Minnie和雨琦笑穴。



整场节目银赫和东海这对偶像一直向粉丝挖坑跳，结果两名粉丝尤其是雨琦巧妙应对，制造出相当多笑果。

▼完整节目（可开英文CC字幕→自动翻译→中文。谈粉丝心，谈solo目标与约定剃头15:51。）



▼最后当然要听听雨琦刚发行的solo取〈FREAK〉啦！



*相关报导：‎(G)I-DLE雨琦展现真粉面貌！首曝SJ厉旭是本命的理由，韩文名完全是命中注定

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻