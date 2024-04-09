【韩网热帖】YG现任职员总结的优缺点（当下最大问题）

原贴标题：「只要一个人放手就明显能运营得更好」

优点

- 提供午餐和晚餐

- 健身房、淋浴间等便利设施和运动设施

- 报销加班餐费和计程车费（几乎没有不让用的氛围或被驳回的情况）

- 与其他娱乐公司相比，（专辑）发售较少，工作和生活平衡比较好

- 同事都年纪相仿，感兴趣的事也差不多

- 代理、 课长比较少，普通职员也能体验很多种业务

缺点

- 缺乏sense却坚持按照自己想法进行的决策者

- 在工作方面没有ddl概念的决策者

- 对短影音剪辑等琐碎事务进行过度参与和干涉的决策者

- 无法也无人对这样的决策者进行劝说的公司环境

- 托这样的决策者的福，别说尝试新事物，就连反映市场趋势都很难

- 家庭手工业式的歌曲购买和制作

- 与其他娱乐公司相比，奖金非常低



韩国网友评论：

1. 缺点就是那个人kkk

2. 「工作生活平衡」在职员立场确实是优点kk

3. 很好笑但笑不出来kkk

4. 代理和课长较少的意思就是没有中层管理者，都是老人啊 ᅲ

5. 因为那个人的干涉才导致工作迟缓，说到底优点和缺点都是来自那个人耶

6. BIGBANG时期还有朋友说（累得）要死於是辞职了，现在竟然变成工作生活平衡的公司了

7. 一起工作过的朋友说那间公司是决策者称王，同层级什么的都没用，就是王...

8. 跟我在YG上班的朋友讲的一模一样kkk

9. 我朋友在YG做过，真的，梁铉锡一句话就能毁掉专辑设计kk

10. 难怪娱乐业界最重要的创意力和新鲜感一点都没有

11. 缺点写三个字就够了

12. 体验各种业务真的是优点吗？不是把职员一个人当十个人用的意思吗ᅲᅲᅲᅲ

13. 中层职员充裕才能维持稳定运转，没有的意思是都离职了吧，这就是新人职员的未来吧

14. 这环境最适合积累一定经营后跳槽kkk

15. BLACKPINK也是因为以Teddy为主制作，如果是梁铉锡干涉不会这么红

16. BABYMONSTER是把有实力的孩子们推回过去ᅲᅲ

17. 没了Teddy就是普通中小企业，不，现在的中小企业都比YG懂趋势

出处：https://theqoo.net/hot/3175533652

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