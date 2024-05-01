挟带《SHEESH》⾳乐录影带狂破 1 亿 8,500 万次爆量收看、霸榜全台排⾏榜超强气势！声势如⽇中天的 YG 怪物新⼈女团 BABYMONSTER ⾸次海外粉丝⾒⾯会《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》选定台北站，正式全⾯官宣！

⼀出道就坐拥超⾼⼈气的 BABYMONSTER，即将在 6 ⽉ 23 ⽇台北流⾏⾳乐中⼼举办FANMEET 粉丝⾒⾯会，除了带著⾸张 EP 作品《BABYMONS7ER》初登场，更准备诚意满满粉丝福利与⼤家开⼼⾒⾯，⾨票将在 5 ⽉ 7 ⽇中午 12 点拓元售票系统全⾯开卖。

BABYMONSTER，由 Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora 和 Chiquita 七⼈组成，拥有亮眼外型与坚强实⼒，从歌唱、饶舌、现场演出都难不倒 BABYMONSTER！



暖⾝态度出道曲《BATTER UP》⾳乐录影带在只花 18 天飙到 1 亿次观看， ⼆个⽉内后冲破 2 亿次，随后带著全新⾸张 EP《BABYMONS7ER》霸气宣告回归，⾸波主打歌《SHEESH》惊艳众⼈，秒攻入全球 Spotify 排⾏及横扫全台数位串流平台，仅花 10天，改写纪录成为出道以来，成为最快破亿观看⾳乐录影带，还有 EP 中掀起讨论的《LIKE THAT》有请葛莱美奖入围肯定 Charlie Puth（CP 查理）联⼿谱曲打造。

出道后⾸次 FANMEET《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》将从东京出发，雅加达、新加坡再到台北，消息⼀曝光⾺上成为热搜，台北站将在 6⽉23 ⽇台北流⾏⾳乐中⼼，加入 Live Nation Taiwan 会员 5⽉6⽇中午12 点抢先购票，5⽉7⽇中午12点拓元售票系统全⾯开卖。



《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》

•演出⽇期：2024 年 6 ⽉ 23 ⽇（⽇）

•演出地点：台北流⾏⾳乐中⼼

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