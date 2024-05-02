又一位「失去本名」的演员！边佑锡走红毯粉丝疯喊「善宰呀」，主演剧《背著善宰跑》网评持续走高

每到周一下班，小编脑海里就有一个强烈的、鲜明的声音：「善宰呀！」最近追《背著善宰跑》真的入戏很深，看来韩国观众也沦陷了！

模特转型演员的边佑锡2016年开始拍戏，8年来演的要么是配角、要么是主角但戏份不多，终於在tvN漫改剧《背著善宰跑》熬到货真价实的主角机会。



边佑锡饰演「柳善宰」剧中年龄跨度从18岁到34岁，年少时的青涩纯真、成名后的稳重痴情全都诠释得十分生动，不仅人设堪称满分，女主任率（金惠奫 饰）招牌式的台词「善宰呀」也给人留下很深印象。





也许是角色带来的影响太强，昨天（5月1日）边佑锡参加第25届全州国际电影节走红毯时，现场很多粉丝喊的不是边佑锡的名字而是：「善宰呀！柳善宰！」XD



아 개웃겨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

선재야!!!!!!! 선재야악!!!!!!

이클립스 류선재가 레카를 밟고 있나요?

변우석이 레카를 밟고 있나요?



(휀걸들의 선재야!!!! 로 인해

이클립스 류선재 같음

레카 밟고 또 솔이 보러 달려가는 거 아님?)

ㄴ 선재야 조심해라 pic.twitter.com/vl1BBdQlnE — 오브 (@__souler) May 1, 2024

PO照片和影片tag也加上「柳善宰」XD这长腿真的太夸张了！



240501 전주국제영화제 레드카펫

1열에서 우석님에게 손하트 받다

폰 뒤에 선재이름 들고 있었는데…#변우석 #류선재 pic.twitter.com/dwmroRDv7q — Pu (@woo00100311) May 1, 2024

「失去本名」指角色比演员更印象深刻、看到演员第一时间想起的只有角色，是对演员塑造能力的肯定。之前有两位著名的痛失本名演员，其一是在《鬼怪》饰演恶鬼奸臣的金炳哲，凭藉满口黑牙、面目猕狞的震撼台词「看吧，终究是破局」，让他获得「破局儿」「破局大叔」的外号。而韩文「破局」和「葱汤」同音更添一份诙谐，被不少网友拿来恶搞。



另一位演员就是朴成焄，因在《黑暗荣耀》饰演疯癫暴躁又不失吐槽力的反派「全宰隽」过於生动真实、深入人心，‎导致路人甚至工作人员都下意识称呼他「宰隽」。



此外，《背著善宰跑》讲述曾被本命拯救的粉丝穿越回过去试图改变命运拯救偶像的故事，边佑锡和金惠奫分别饰演突然去世的偶像歌手和热血粉丝。 也许因为播出时间排在周一二晚间，这部剧在韩国收视率不算很高（第八集仍在4%徘徊），但网络讨论度绝对不逊於《泪之女王》，剧荒的朋友真的大推！香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看~



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻