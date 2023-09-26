【韓網熱帖】現在YG新女團BABYMONSTER引起討論的原因

通過生存節目確定的新女團BABYMONSTER成員是7人，其中Ahyeon（鄭雅譞）因翻唱《Dangerously》的驚艷高音獲得不少關注。





但從7月25日開始，YG上下班路和BABYMONSTER官方IG的Reels裡都不再出現Ahyeon（凡追過YG藝人的粉絲都知道，YG會讓藝人在上下班時經過一個固定場所，是灰色地帶那樣公開的感覺）所以粉絲都在猜測為什麼看不到Ahyeon。



然後出現了只有6位成員去看BLACKPINK演唱會的照片。 這下連之前還在觀望忍耐的粉絲都爆氣了，強烈要求YG公開Ahyeon近況以及何時出道。 原本預告9月出道，到現在還是這情況真的令人無語，但似乎只有粉絲在著急。



IM STARTING TO OVERTHINK NOW CUZ WTF WHERE IS MY GIRL ????? pic.twitter.com/hETRvlyQzJ —eri (@ahyeon1stfan) September 17, 2023

韓國網友評論：

1. Ahyeon是反響最好的成員啊... 很確定的C位

2. 我只聽過 Ahyeon

3. 沒有Ahyeon就不感到期待

4. 她不是對應Jennie的位置嗎？

5. 去掉Ahyeon的話可能要重新來過了，看過節目就會知道，真的是無條件會出道的核心成員的感覺

6. 沒有Ahyeon的話很難在國內獲得人氣

7. 能做為YG新女團出道，對於偶像志願生而言沒有更好的機會了吧... 希望沒出事

8. 兩個月不見人影，如果不是受傷做手術休息，真的要理解為出走了吧，也許要轉為6人

9. 評論區有人說她都有正常上學卻不來出勤，粉絲確實會擔心

10. 現在K-POP只是音樂類型而已嗎，外國人更多耶kkkk

11. 沒有Ahyeon的話是6人組只有2個韓國人嗎？ 過分了吧，至少要過半啊...

12. 怎麼K-POP偶像裡外國人比韓國人還多

13. 嫌外國人多的，去看影片就知道，每一位都有足以入選的實力

14. 但凡公司沒瘋都應抱緊這位朋友...

15. 我認為Ahyeon在這種多人組合裡出道蠻可惜... 也許SOLO更好

16. Ahyeon一看就是未來巨星，趕快讓她出道，不是YG也可以！

17. 就算不是YG也一定會出道，即便去其他公司

出處：https://theqoo.net/hot/2943189540

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