许光汉正式登场韩国电视剧！首部作品《No Way Out》将变身杀手与李善均、金武烈、李光洙合作！

台湾大势演员许光汉终於正式进军韩国了！确定接演首部韩剧作品《No Way Out》，宣布正式展开韩国活动。

《No Way Out》是电影《分秒币争》《人生真美丽》的导演崔国禧首次执导的电视剧作品，邀请了知名演员《寄生上流》李善均、《收尸人》刘在明、《极恶对决》金武烈、《天坑》李光洙等共演，以台剧《想见你》以及同名电影知名度大开，创下全球累积超过10亿观赏人次，人气相当高的演员许光汉，也相当受到韩国观众们的喜爱。於是剧中角色「Mr.Smile」也相中由许光汉担纲演出。



《No Way Out》描述超凶恶犯人一出狱就立即开出200亿韩元的悬赏金，进行「公开杀人委托」，而「欲杀人者」与「欲幸存者」之间将展开一场精采对决，是神秘悬疑犯罪型态的电视剧作品。许光汉凭藉青春洋溢的帅气外型，以及出色演技实力，成为了许多观众们的「初恋男指标」，而许光汉也数度出访韩国，每次都证明了他在当地的火热人气。



许光汉更登上了第59届的百想艺术大赏舞台，与李帝勋共同颁奖，本次将藉由新韩剧《No Way Out》在韩国正式出道，备受期待。许光汉除了《想见你》外，在《关於我和鬼变成家人的那件事》中的演技同样大获好评，於是也令人期待他与李善均、刘在明、金武烈与李光洙等演员们的合作。许光汉将在剧中饰演「Gon」，一位父亲为韩国人，母亲为台湾人的杀手，本剧在10月即将进行拍摄。



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