让众人患上周一病的《背著善宰跑》继《泪之女王》后人气大热！原著小说与网漫时隔3年再度翻红

tvN最新月火电视剧《背著善宰跑》也是韩剧迷的话题焦点，灵活的穿越剧情加上双向的爱慕，让观众们看得不禁嘴角上扬。随著剧情的展开，原著网路小说以及漫画也跟著电视剧的人气而重新受到观众们的喜爱。



根据Kakao娱乐表示，网路小说《明日的第一：背著善宰跑》在电视剧从4月8日开播的2周以来，点击率比前两周增加了4倍之多，销售额更是增加了8.2倍，创下自身最高销售额。同期，以网路小说为基础而制作的同名网路漫画，销售额也成长了5.5倍，点击率则是增加3.6倍。并且原著的小说与网路漫画都冲进了Kakao Page的人气前10名。



Kakao Page网路小说《明日的第一：背著善宰跑》描述一位团体中的偶像柳善宰，与他的粉丝任率的青春穿越剧。原本必须坐著轮椅的任率，因得知偶像善宰的死亡消息而心痛不已，她却偶然得到了回到过去的机会，能够成功营救善宰以及自己的双腿吗？网路小说连载的时间是从2019年到2021年，虽然连载内容早在三年前结束，但随著同名电视剧的播出，令大家又重新关注这部作品。



《背著善宰跑》的成功，两位演员金惠奫以及边佑锡的表现也功不可没，两人在剧中的自然互动，有粉丝望著偶像自带爱心的眼神，也有善宰望向暗恋对象的宠溺。原本穿越剧的题材众多，《背著善宰跑》却演出了不一样的设定以及人物的细腻互动，除了穿越设定以及罗曼史的剧情外，更增添了必须找出善宰死亡真相的元素，相当吸引观众也成功创造了话题性，收视率节节高升中。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻