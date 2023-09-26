出道25年来首次出演综艺！「综艺菜鸟」俞承豪在《Running Man》散发各种呆萌魅力 XD
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出道25年来首次出演综艺！「综艺菜鸟」俞承豪在《Running Man》散发各种呆萌魅力 XD

综艺   2023年9月26日   星期二08:50   Yuan  

（封面图源：YouTube@ 런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

下周播出的《Running Man》由俞承豪、刘秀彬、金东辉作为嘉宾出演。

这是俞承豪出道25年来首次出演综艺，开场时他也害羞地说：「摄影机好多啊！」玩游戏时综艺感十足，俞承豪还先夸下海口：「我来一发强力发球！」结果...各种站不稳或摔倒，散发呆萌魅力，让梁世灿喊：「他到底是怎么回事啊？」
（图源：YouTube@ 런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

这集还有奖金要他们自己进行分配，俞承豪似乎先藏了一点起来，宋智孝就说只有两万元，结果俞承豪就很正经地说：「可是本来就只有两万元啊！要怎么...」池锡辰也马上说是他啊！HAHA：「第一次看到这种骗子！」
（图源：YouTube@ 런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

而俞承豪、刘秀彬、金东辉是为了宣传新剧《交易》，该剧改编自同名网路漫画，讲述两名20多岁的青年偶然绑架了同校同学并索要100亿赎金，包括被扣为人质的同学在内，三个朋友之间不严密的绑架事件逐渐变得无法控制。
（图源：wavve《交易》海报）

另外，在《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）第16集中，在「姜草宇宙」的主人公金英卓登场，旌元高中的老师崔日焕（金熙元 饰）回忆起过去，问道：「英卓啊，要转学吗？」金英卓就弹起了手指，时间就此停止，没有露脸，只看到手和听到声音，让人倍感好奇。眼尖的观众发现转学手续上写著「930817」，而俞承豪的生日就是1993年8月17日，纷纷猜测他将出演第二季！期待看到他更多作品啊～～～
（图源：Disney+《MOVING 异能》截图）（图源：YG娱乐）

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