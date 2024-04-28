谁是YG社内最有钱的人？居然不是BIGBANG和BLACKPINK！网友：他不好好唱歌就要回家继承家业了

YG作为曾经称霸韩娱圈的三大社之一，旗下的艺人都赚得盆满钵满，但哪一位艺人才是最有钱的呢？

近日韩网上出现了一则名为「YG旗下艺人中非官方最强富豪」的文章，发文者表示：「是BIGBANG成员吗？BLACKPINK？梁铉锡？都不是，YG旗下非官方最强富豪另有其人。」并提到了LØREN，他是一名作曲家、作词家兼歌手。

LØREN本名李承柱，2020年11月13日凭藉歌曲《EMPTY TRASH》正式出道，是太阳、全昭弥、朴宝剑等所在的YG娱乐旗下厂牌THE BLACK LABLE的一员，即是歌手也是DJ。LØREN还以「Boid」之名活跃在夜店，2017年时G-Dragon的SOLO专辑《权志龙》收录曲《Bullshit》的作曲名单也有他的名字。 他也曾担任过BLACKPINK的《Lovesick Girls》MV男主人公，在多个领域都能看到他的身影。



除了音乐上的造诣之外，LØREN帅气的面庞也是众人瞩目的焦点，再加上188cm的身高，他如行走的衣架，俘获了不少女粉丝的心，据说有不少粉丝因为他的音乐才华而入坑，又因为其颜值而死心塌地地追随。



你以为LØREN只有颜值、身高和才华吗？实际上他还兼备了财富和家世，他的父亲是韩国最大搜寻引擎网站NAVER的创始人，也就是说LØREN是妥妥的财阀家少爷，集颜值、身高、才华、财富和家世为一体的「六边形战士」。 LØREN的父亲在业界以温润的性格著称，他曾在采访中说过不会强迫孩子学习经营，NAVER交由专业团队管理，因此LØREN透露出想做音乐时，家人并未反对。

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