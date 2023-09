韩国金俊秀时隔八年来台与粉丝庆 20 周年

韩国金俊秀时隔八年来台和粉丝庆出道 20 周年,将在 11 月 5 日(日)在 TICC 台北国际会议中心举办「XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI : The 20th anniversary」见面会,台北是这次巡回见面会的最终场,活动门票将在 2023 年 9 月30 日(六)下午 3 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖。

金俊秀除了作为歌手、演员外,在韩国更有音乐剧天王之称(目前累积出演已超过 800 场), 2010 年 1 月以《莫札特》作为音乐剧演员出道,当年即横扫各大音乐剧类新人奖项,此后出演《天国的眼泪》、《伊丽莎白》、《December》等剧人气作品好评如潮,在 2012 年获得韩国音乐剧颁奖典礼最佳男演员奖、人气奖殊荣。因此金俊秀在韩国演艺圈有音乐剧票房之称,更是从 2014 年开始连续四年获得 Stagetalk Audience Choice Awards 男主演奖。



金俊秀今年 6 月时隔九年和 JYJ 成员金在中同时登上『 2023 DREAM CONCERT in JAPAN: Hello, My Friends! 』,让粉丝备受感动惊喜。 8 月推出全新单曲「Red Diamond」,表达了至今走来 20 年岁月的感激之情。这次是作为个人活动的首次来台见面会,金俊秀亲自参与企划活动内容,因为是和长久一起的 COCONUT (粉丝名)度过更显得有意义,粉丝务必把握机会。相关活动讯息请密切锁定希林国际 Chillin International 和 VIBE MAKER 希波企划粉丝专页。



【 XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI : The 20th anniversary 】

活动日期⎪2023 年 11 月 05 日(日)

演出时间⎪17:00(实际演出时间以现场公告为准)

演出地点⎪TICC 台北国际会议中心(台北市信义区信义路五段1号)

启售时间 ⎪ 2023 年 09 月 30 日(六)15:00

售票系统⎪全台 7-11 ibon 机台及 ibon 网站

购票网址⎪网站建档中

票价⎪ VIP 区 NT$ 6,600(实名制购票)/ NT$ 5,600 / NT$ 4,600 / NT$ 3,600

主办单位|希林国际 Chillin International

协办单位|VIBE MAKER 希波企划、一六三娱乐股份有限公司

