台湾2025跨年韩星第一弹！Apink要来台北跨年，惜缺郑恩地？

距离新的一年2025不到三个月，各县市跨年演唱会一直是台湾跨年重要盛会，首先公布名单的是台北市政府，第一波名单有Apink！

台北市政府观光传播局公布2025年「台北最High新年城」跨年晚会将有超过10组超强卡司阵容，其中包含了韩国实力与人气兼具的女团Apink，此一公布也让Apink成为第一组确定在台湾跨年的韩星。Apink今年7月才受邀「ONE TONE CONCERT」於桃园市林口体育馆献唱，跨年将是她们今年第二度来台，可惜的是市政府公开的照片上仅有四人朴初珑、金南珠、吴夏荣与尹普美，少了郑恩地，不晓得是否因拍戏无法参与。



▼Apink7月来台照片



顺带一提，Apink昨（23）日已开始招募第8期会员，粉丝Panda们要把握罗！第七次单独演唱会也要在12月底於韩国展开。另外，属於Choi Creative Lab旗下的三成员朴初珑、金南珠、吴夏荣都公开了全新形象照（简历照）。



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