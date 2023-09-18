光熙在丁海寅IG留言主动道歉，当事人回应了！网：「和任时完三人一起做朋友吧！」

黄光熙和任时完近日一起做客了刘在锡的网综节目，事后却向当天并未到场的丁海寅发去道歉留言，看到内容后让人忍不住惊叹佩服：光熙真的超有礼仪意识！

日前公开的YT谈话综艺《都是藉口》最新一期是挚友特辑，请来黄光熙和任时完这两位老友，以及刘在锡的挚友池锡辰。 聊到和朋友结伴旅行的话题时，光熙立即提到时完和丁海寅的旅游综艺《演员旅行中》：「他和丁海寅去旅游了！就在不久前！」



光熙一脸嫉妒问时完：「是不是疯啦？ 还PO文说想再去？」 转向池锡辰：「真的无语！他和丁海寅去旅游了，哥！」又向刘在锡告状：「他从来不是会PO文约人旅行的人啊！」

时完想说什么但完全抢不过光熙的语速，努力了五次才成功开口：「首先，我和光熙是很好没错，但在一起超过2小时就会累。」 给出了大家都能理解的原因XD



影片上线后光熙来到丁海寅IG留言，原来是因为提到丁海寅时没有加敬语称呼「nim（大人）」，所以主动去道歉了！光熙写道：「丁海寅nim，您好。 我是时完的朋友、电视人光熙。 很高兴见到您！今天这期《都是藉口》聊到时完和丁海寅nim旅游的话题，我一时兴奋将从未面见过的丁海寅nim称呼为『丁海寅』，对於影片中一直没有加上nim感到过意不去，所以留言表达问候和心意。 祝您今天也愉快！」

这段时间丁海寅正在海外开见面会，十几小时后回覆道：「您好！阿一古...（笑）因为是同龄人，经常听时完提到你~和时完约个时间一起见面吧！！」



其实光熙虽然表面看起来很爱闹、似乎颇为强势，但都是为了节目效果而已，录完节目都会私下跟对方道歉说明没有不好的意思。 这一次的主动留言致歉也再次令网友见识到光熙的礼仪意识，纷纷称赞他善良可爱、就像邻居朋友一样，希望他继续长红下去，3个人一起成为朋友就更好啦！





▽影片已定位至相关位置，这一期聊天也超有笑料XD



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