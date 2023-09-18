[好片推荐]《鬼梦游》究竟是家里闹鬼还是梦游症〜郑裕美目睹老公李善均怪异行径饱受精神折磨！

[无雷]本周即将在台上映的电影《鬼梦游》，剧情描述一对感情甜蜜的新婚夫妻，某天老公入睡后却开始出现怪异举动，让太太每日也跟著提心吊胆无法安心入睡，虽然已求诊但也未见改善，太太为了回到美好生活，也用尽各种方式来克服困境。

电影《鬼梦游》在韩国上映后口碑不断，在海外各大影展更获得高度评价，《寄生上流》奥斯卡金奖导演奉俊昊也盛赞「十年来最具突破性的恐怖电影」，於是尚未上映就已让观众们相当期待。加上郑裕美以及李善均两位演员已经是第四次合作，默契早已不在话下，自然的互动就像真实夫妻的日常相处，让观众们更能高度投入剧情。



导演刻意将剧情分为第一话到第三话来表现，呈现出随著时间的推移，郑裕美甚至还经历了生产从孕妇成为母亲，人的想法会随著现实的状况而有所改变。饰演老公的李善均，总在入睡后出现怪异举动，让身边的郑裕美也跟著难以入眠，虽然梦游的状况并非他所愿，但他却像是个做错事的孩子般，遵照太太所提出的改善建议，完全没有反抗或不良情绪，只因自己也尽力想要改善眼前的状况。



本片成功营造出恐怖惊悚的氛围，有很多镜头都令人几乎要喊叫出来，似乎都能感受到郑裕美的恐惧心情，恩爱夫妻在面对这样的情况下，如何依照他们原本所想，夫妻同心克服眼前的困境，成了最大难题。因为令她恐惧的就是枕边人，她也担心梦游中的先生是否可能伤害到孩子，於是她开始有了各种应对措施以及诸多揣测，郑裕美也从气色明朗的职业妇女，演到脸色苍白眼睛布满血丝的妈妈。



温柔大叔李善均也在片中出现反转一面，在自己不知道的状态下作出许多惊悚行为，不过白天清醒的他仍是好好先生，一切都为爱妻著想。人在精神耗弱的状态下，其实也很可能将一切不寻常的现象认为是鬼神所造成，到底他们所面临的状态是家中闹鬼还是纯粹的梦游症状呢？请喜爱惊悚恐怖电影的观众们，在本周五9月22日到戏院观赏《鬼梦游》一探究竟！



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