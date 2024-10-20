「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」NMIXX、aespa与乐童音乐家齐聚桃园接力开唱！

由韩流最强三大经纪公司JYP、SM与YG（依英文字母顺序）合作，推出旗下最强的实力团体NMIXX、aespa与AKMU（乐童音乐家）所开唱的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」，於10月19日晚间在桃园巨蛋与粉丝们见面。

首先登场的团体就是吃可爱长大的NMIXX，六人六色学生百褶短裙，搭配超有特色的腮红妆感登场，号称几乎全团E人的NMIXX，也用中文向大家问候，并进行每一题都令人伤脑筋的「二选一」游戏，其中这题「NSWER（官粉名）不伤心与NSWER不生病」更是让她们伤透了脑筋，只好站中间线表达选择。接下来海嫄更出题与大家互动Kpop舞步，在无音乐状态下跳BTS 、(G)I-DLE 与Seventeen 等，团员也不甘示弱成功秒猜出正解，NMIXX更带来中文歌<第一天（孙燕姿）>，不过令她们感动是合唱 时，看到NSWER的热情应援，不禁让海嫄喊著：「我快哭了！」。



第二组登场的是AKMU（乐童音乐家），这次哥哥李灿赫走酷炫风格，穿著全身黑色长裤、皮衣外套与帽子，戴上墨镜，搭配黑色麦克风与一把碎花吉他，妹妹李秀贤则穿著黑色长洋装，露出脚踝大红色袜子，手握可爱的桃粉色麦克风，可爱的她还走近看粉丝应援板与手幅文字，同时呼唤哥哥一起！AKMU展现完美吞CD等级的合声，哥哥表示很感动能用音乐在韩国以外的地方与大家交流，妹妹则觉得今天来到现场近距离与大家互动，更是很有真实感，也让她想要更努力唱好每一小节。AKMU也对粉丝们的热情相当不舍，哥哥也询问大家：「可以再来吗？可以马上再来吗？」，表达内心期待能很快再次与AKKADEMY相会。



最后登场的是大势女团aespa，四人以黑色系服装帅气风格登场，宁宁开心说：「今天准备很多舞台，大家一定要玩到底！」，Karina表示有准备小惊喜，请表演结束后透过SNS确认。金发带棕绑著高马尾的Winter说：「刚刚表演想维持帅气，没想到歌曲结束时因为静电，让我们长发有点交缠，气氛好像有点搞笑！」，梳起两个金色小羊角发型的Giselle，则说感觉这次跟大家更亲近，让粉丝甜炸！值得一提的是，演唱完 结尾时，在延伸舞台上成员位置稍错误，四人还对望笑了起来，不过aespa也自我解嘲说：「这才有aespa的独特味道！」，让粉丝直呼太可爱！



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