韓國金俊秀時隔八年來台與粉絲慶 20 週年

韓國金俊秀時隔八年來台和粉絲慶出道 20 週年，將在 11 月 5 日（日）在 TICC 台北國際會議中心舉辦「XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI : The 20th anniversary」見面會，台北是這次巡迴見面會的最終場，活動門票將在 2023 年 9 月30 日（六）下午 3 點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣。

金俊秀除了作為歌手、演員外，在韓國更有音樂劇天王之稱（目前累積出演已超過 800 場）， 2010 年 1 月以《莫札特》作為音樂劇演員出道，當年即橫掃各大音樂劇類新人獎項，此後出演《天國的眼淚》、《伊麗莎白》、《December》等劇人氣作品好評如潮，在 2012 年獲得韓國音樂劇頒獎典禮最佳男演員獎、人氣獎殊榮。因此金俊秀在韓國演藝圈有音樂劇票房之稱，更是從 2014 年開始連續四年獲得 Stagetalk Audience Choice Awards 男主演獎。



金俊秀今年 6 月時隔九年和 JYJ 成員金在中同時登上『 2023 DREAM CONCERT in JAPAN: Hello, My Friends! 』，讓粉絲備受感動驚喜。 8 月推出全新單曲「Red Diamond」，表達了至今走來 20 年歲月的感激之情。這次是作為個人活動的首次來台見面會，金俊秀親自參與企劃活動內容，因為是和長久一起的 COCONUT (粉絲名)度過更顯得有意義，粉絲務必把握機會。相關活動訊息請密切鎖定希林國際 Chillin International 和 VIBE MAKER 希波企劃粉絲專頁。



【 XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI : The 20th anniversary 】

活動日期⎪2023 年 11 月 05 日（日）

演出時間⎪17:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點⎪TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

啟售時間 ⎪ 2023 年 09 月 30 日（六）15:00

售票系統⎪全台 7-11 ibon 機台及 ibon 網站

購票網址⎪網站建檔中

票價⎪ VIP 區 NT$ 6,600（實名制購票）/ NT$ 5,600 / NT$ 4,600 / NT$ 3,600

主辦單位｜希林國際 Chillin International

協辦單位｜VIBE MAKER 希波企劃、一六三娛樂股份有限公司

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