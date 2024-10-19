【韩网热门】金在中金俊秀聊起东神时期极致疯狂的行程

虽然很多人已经知道，但每次听都觉得太疯狂：

- 早上6点在韩国彩排打歌节目，7点40飞去日本，中午在东京电视台录节目，下午2点飞回韩国，傍晚6点在汝矣岛录打歌节目，结束后立即要去蚕室参加另一个行程，为节省时间搭水上计程车。 （有时一天之内要跑中日韩三国行程）

- 因为飞机上都在补眠，落地后经常不知身在何方，只能看路上车子靠左还是靠右来判断在日本还是韩国。

- 6个月用掉3本护照

- 因为跨国活动体制未健全，曾为出席预定的日本节目而租下专机、花掉上亿元。



진심 개또라이스케줄

오전에 음방드라이리허설하고 바로일본가서 방송녹화하나뜨고 점심비행기타고다시한국와서 음방 본방하고

그리고 여의도에서스케줄했으면 잠실까지 수상택시타고감 스케줄시간을얼마나빡빡하게짜놧으면

이런스케줄이 허다하니까 애들이여기가 한국인지일본인지정신도못차리고 pic.twitter.com/93rAqsAt8v — 이바 (@yembyeonggudb) October 18, 2024

- 提出反抗不公平合约的诉讼后，长期被电视台拒於门外。 金俊秀说原本上电视就像学生去学校读书一样自然，这段时间进入教室竟如此困难，「仿佛一直站在走廊」。

- 金在中今年出演KBS电视台节目，金俊秀看到后欣慰到哭泣。



昨晚播出的KBS2《新品上市 便利餐厅》是两人时隔15年一起出演公共电视台的综艺。



韩国网友评论：

1. 他们终於能上电视了，爆哭ᅲᅲᅲᅲ

2. 晕，彩排和正式录制之间去了趟日本????

3. 我记得那天结束韩国行程后还去日本熬夜做了凌晨节目，没睡醒的状态下对著日出录节目

4. 太疯狂了，即便这样也从未有一次舞台失误、从未表现出疲惫... 真的是专业偶像

5. 5年活动期在日本单是单曲专辑就发了30张，几乎是每个月都回归的程度

6. 这期间还要被私生骚扰，究竟如何撑下来ᅮᅲ

7. 这样活动一年只有一周休假，成员们因为突然放松而生病，互相打电话问候时一起哭，太心痛了

8. 行程真的太魔鬼，所以他们都对那段时间没什么记忆ᅲ

9. 被这样压榨5年，薪水却是负数，想想还有10年合约... 换了是我早就疯了ᅲ

10. 为了赶录制而花1亿租飞机，明明是公司没安排好时间，却要从他们的薪水里扣

11. 因为李秀满离开SM，他们才能上电视吗？

12. 好开心看到他们积极上电视ᅲᅲ还是从前我喜欢他们时的模样，更加感到欣慰...

13. 太辛苦了，以后都要幸福，经常在电视见吧！

出处：https：//theqoo.net/square/3448567395

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