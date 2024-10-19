【韩网热门】金在中金俊秀聊起东神时期极致疯狂的行程
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【韩网热门】金在中金俊秀聊起东神时期极致疯狂的行程

明星   2024年10月19日   星期六15:16   Sani  

（封面图源：X@junsu_palmtree，KBS2《新品上市 便利餐厅》截图）

虽然很多人已经知道，但每次听都觉得太疯狂：

- 早上6点在韩国彩排打歌节目，7点40飞去日本，中午在东京电视台录节目，下午2点飞回韩国，傍晚6点在汝矣岛录打歌节目，结束后立即要去蚕室参加另一个行程，为节省时间搭水上计程车。 （有时一天之内要跑中日韩三国行程）
- 因为飞机上都在补眠，落地后经常不知身在何方，只能看路上车子靠左还是靠右来判断在日本还是韩国。
- 6个月用掉3本护照
- 因为跨国活动体制未健全，曾为出席预定的日本节目而租下专机、花掉上亿元。

- 提出反抗不公平合约的诉讼后，长期被电视台拒於门外。 金俊秀说原本上电视就像学生去学校读书一样自然，这段时间进入教室竟如此困难，「仿佛一直站在走廊」。
- 金在中今年出演KBS电视台节目，金俊秀看到后欣慰到哭泣。

昨晚播出的KBS2《新品上市 便利餐厅》是两人时隔15年一起出演公共电视台的综艺。
（图源：X@junsu_palmtree）

韩国网友评论：
1. 他们终於能上电视了，爆哭ᅲᅲᅲᅲ
2. 晕，彩排和正式录制之间去了趟日本????
3. 我记得那天结束韩国行程后还去日本熬夜做了凌晨节目，没睡醒的状态下对著日出录节目
4. 太疯狂了，即便这样也从未有一次舞台失误、从未表现出疲惫... 真的是专业偶像
5. 5年活动期在日本单是单曲专辑就发了30张，几乎是每个月都回归的程度
6. 这期间还要被私生骚扰，究竟如何撑下来ᅮᅲ
7. 这样活动一年只有一周休假，成员们因为突然放松而生病，互相打电话问候时一起哭，太心痛了
8. 行程真的太魔鬼，所以他们都对那段时间没什么记忆ᅲ
9. 被这样压榨5年，薪水却是负数，想想还有10年合约... 换了是我早就疯了ᅲ
10. 为了赶录制而花1亿租飞机，明明是公司没安排好时间，却要从他们的薪水里扣
11. 因为李秀满离开SM，他们才能上电视吗？
12. 好开心看到他们积极上电视ᅲᅲ还是从前我喜欢他们时的模样，更加感到欣慰...
13. 太辛苦了，以后都要幸福，经常在电视见吧！

出处：https：//theqoo.net/square/3448567395
图源：

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