Jennie首尔公演上落泪粉丝超不安：不会是BLACKPINK最后一次演唱会吧！Lisa续约与否引关注

BLACKPINK辗转全球34个城市开唱，日前在首尔举办了最后一场演出，为本次的「BORN PINK」画上了圆满的句号。

成员Lisa因为和LVMH集团三公子的绯闻而备受关注，加上连日来多次传出的关於与YG是否续约的消息，更令她成为瞩目的焦点。据传，除了Lisa之外，Jennie、Jisoo和Rose的续约正在有条不紊地进行中，只有Lisa尚未确认，而YG也仅回应「还在商讨中」。



#BLACKPINK's Lisa and LVMH's Frederic Arnault spark dating rumors after being spotted together in Thailand! Could it be a match made in fashion heaven? #LisaXFrederic #LISA pic.twitter.com/RpJgj43ftl — KGAJA (@KGAJA2023) September 14, 2023

作为本轮巡演的终场演出，粉丝们都希望这不是BLACKPINK的最后一场，而当天Jennie泪洒全场直接让粉丝心疼，在和粉丝聊天环节中，她哽咽地表示过去将近一年的演唱会行程是一段艰难的时间，之后演唱《像最后一样》时也难忍泪水，一度停下来调整呼吸。相关一幕很快就在网上传播开来，让很多海外粉丝担忧不已，纷纷猜测是不是因为Lisa续约出现问题，抑或是这可能是BLACKPINK的最后一场演唱会，这才惹得她伤心。



Jennie cant continue her singing because she's holding back her tears... dont cry jennie ahh.. you did a very good jobs.. we're so proud of you.. cant wait for a new journey soon.. pic.twitter.com/MQBQNTxHJk — (@Jenniestanlovu2) September 17, 2023

此前，有外媒报导称，考虑到Lisa在泰国时间越来越长，她和YG是否会续约让人无法推测，更有传闻称YG娱乐为了挽留Lisa，开出了500亿韩币的合约金，但被她拒绝了。若Lisa最终未续约，本轮「BORN PINK」将成为BLACKPINK的最后一次全球巡演，加上Jennie在演唱会上突然落泪，令粉丝们猜测她是否知道内情，更让广大粉丝不安了。

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