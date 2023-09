Jennie首尔公演上落泪粉丝超不安：不会是BLACKPINK最后一次演唱会吧！Lisa续约与否引关注

BLACKPINK辗转全球34个城市开唱,日前在首尔举办了最后一场演出,为本次的「BORN PINK」画上了圆满的句号。

成员Lisa因为和LVMH集团三公子的绯闻而备受关注,加上连日来多次传出的关於与YG是否续约的消息,更令她成为瞩目的焦点。据传,除了Lisa之外,Jennie、Jisoo和Rose的续约正在有条不紊地进行中,只有Lisa尚未确认,而YG也仅回应「还在商讨中」。



#BLACKPINK 's Lisa and LVMH's Frederic Arnault spark dating rumors after being spotted together in Thailand! Could it be a match made in fashion heaven? #LisaXFrederic #LISA pic.twitter.com/RpJgj43ftl

作为本轮巡演的终场演出,粉丝们都希望这不是BLACKPINK的最后一场,而当天Jennie泪洒全场直接让粉丝心疼,在和粉丝聊天环节中,她哽咽地表示过去将近一年的演唱会行程是一段艰难的时间,之后演唱《像最后一样》时也难忍泪水,一度停下来调整呼吸。相关一幕很快就在网上传播开来,让很多海外粉丝担忧不已,纷纷猜测是不是因为Lisa续约出现问题,抑或是这可能是BLACKPINK的最后一场演唱会,这才惹得她伤心。



Jennie cant continue her singing because she's holding back her tears... dont cry jennie ahh.. you did a very good jobs.. we're so proud of you.. cant wait for a new journey soon.. pic.twitter.com/MQBQNTxHJk