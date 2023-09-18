2PM玉泽演台北见面会「全自动饭撒」引热议！瞬间回应粉丝花式比心，见「白发长者」秒鞠躬：「伯父大人！」

2PM成员玉泽演本月16日在台北举办见面会《OK TAECYEON in TAIPEI ： SpecialTY》，结束时和大家一一告别、超快速配合每一位粉丝做出不同的饭撒（粉丝福利），专业态度令网友惊叹不已！

一名日本网友将这段影片PO到X（Twitter），留言说：「送行反应速度惊人，不愧是偶像，厉害。」 片中玉泽演站在见面会出口附近与离场粉丝一一告别，不仅同每一位粉丝对视和挥手，还配合粉丝们各自不同的比心pose（手指比心、头顶比心、单手比心...）立即做出回应，反应速度堪比光速：



虽然这段影片只有14秒，但根据其他网友分享的影片，玉泽演的「高强度饭撒」至少持续了1分 15秒！其间有一位白发男士出现，玉泽演见到后立即鞠躬道「伯父大人」，恭敬认真的态度引发现场一片笑声XD



韩网友纷纷对玉泽演的敬业态度和反应速度惊叹：「大发」「好像饭撒自动贩售机kk」「反应能力太快了吧！每一位粉丝都有跟上！」「真的是专业，眼神也有一一对视」作为别家粉丝看了都感动」「动态视力和反应速度都不一般kkk」「居然不是2倍速吗？ 」「换了是我的话一定出故障」「根本是节奏游戏的速度水准kkk」「出道15年仍有这样的热情，真的好努力啊」「果然长期人气的偶像都是有原因！双方都好幸福啊」

此外，台北是玉泽演首次SOLO亚洲巡回见面会的第一站，接下来他将於9月23日在菲律宾马尼拉、29日在香港、10月14日在泰国曼谷、21日在印度尼西亚雅加达与当地粉丝见面。



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