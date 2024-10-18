女神LISA再度降临高雄，台湾LILIES怎能错过！2024亚洲粉丝见面会10/24卡友抢先购、10/25全面启售

世界级天团BLACKPINK成员LISA日前宣布将展开个人巡回见面会，11月17日确定在高雄巨蛋举行，这是她首度以个人身份访台，主办单位也正式揭晓票价等相关讯息，售票日定於10月24日下午3点为国泰世华CUBE卡友抢先购、10月25日下午3点在KKTIX售票系统全面启售。

从〈Rockstar〉、〈New Woman〉到最新单曲〈Moonlit Floor〉，不同风格的三首作品展现出LISA风靡全球的气势，行程爆满的她自从在Instagram公告亚洲巡回见面会的行程后，随即引发台湾粉丝LILIES们热烈讨论，这也是女神LISA首度以个人身份造访。



除了正式成为Louis Vuitton最新品牌大使，LISA同时也继续担任 Bulgari 的代言人，日前在Global Citizen Festival 全球公民音乐节更首度曝光新歌，一句疑似隔空放闪的歌词成为网路上的热门话题，而这首最新单曲〈Moonlit Floor〉於10月4日已经在各大数位串流音乐平台上架；此外LISA的萤幕处女作、她所参与的 HBO 热门影集《白莲花大饭店》第三季也即将推出。

LISA 以个人歌手身份缔造多项世界纪录，除了〈Lalisa〉和〈Money〉在告示牌全球 200 大单曲榜里名列前 10名，〈Money〉在告示牌美国百大单曲榜和英国金榜上，至今仍保持著 K-Pop 女歌手、单曲上榜最久的纪录，也是首位拿下 MTV 音乐录影带大奖和 MTV 欧洲音乐大奖的 K-Pop 个人歌手；同时她在Instagram 的1.02亿追踪人数更是 K-Pop 歌手之冠。



「LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung」预计从11月11 日从新加坡出发，13日曼谷、15日雅加达、17日高雄、19日香港，短短十天内将巡回亚洲五个城市，巡演统筹及主办单位光尚娱乐，协办单位超级圆顶与KKLIVE也正式公告票价为8,800元、7,800元、6,800元、4,800元、3,900元（非轮椅席）、3,800元、1,900元（轮椅席），售票日定於10月24日下午3点为国泰世华CUBE卡友优先购、10月25日下午3点在KKTIX售票系统正式开卖，更多详情可洽巡演统筹主办单位光尚娱乐及协办单位超级圆顶、KKLIVE官方脸书专页以及IG专页。



演出名称：LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung

演出地点：高雄巨蛋

演出地址：高雄市左营区博爱二路757号

演出日期：2024年11月17日(星期日)

演出时间：17:00（实际开演时间根据演出当天的情况而有所异动，请关注主办单位公告）

售票系统： KKTIX网站（仅开放KKTIX网站购票）

巡演统筹及主办单位：光尚娱乐

协办：超级圆顶、KKLIVE

巡演制作：Swish Projects

指定信用卡伙伴：国泰世华银行

票价：NT$8,800、NT$7,800、NT$6,800、NT$4,800、NT$3,800、NT$3,900（非轮椅之身障席）、NT$1,900（轮椅席）



粉丝福利：SEND-OFF、VIP吊牌及挂绳、签名海报、红毯拍照区门票、限定明信片

NT$8,800，包含演出入场券一张、NT$300福利兑换券。

NT$7,800，包含演出入场券一张、NT$100福利兑换券。

NT$6,800，包含演出入场券一张、NT$100福利兑换券。

NT$4,800，包含演出入场券一张、NT$100福利兑换券。

NT$3,800，包含演出入场券一张、NT$100福利兑换券。

身障席次（包含轮椅席、非轮椅席、陪同席）之粉丝福利等同於7,800元之区域



----------------------------------------

NT$300福利兑换券内容：

可兑换

1.VIP挂绳及吊牌一组

2.红毯拍照区门票一张

3.限定明信片一份

电脑抽选

4. 限量2000名SEND-OFF

5. 签名海报(不分票价，共计抽出50名）

NT$100福利兑换券内容：

可兑换

1. 限定明信片一份

电脑抽选

2. 限量50张签名海报(不分票价，共计抽出50名）

注意！此次演出为全座位席，对号入座。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻