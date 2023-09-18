【快讯】女团ITZY主唱Lia因健康问题暂停活动！官方透露Lia状态不稳，对日程感到极度紧张和不安

希望 Lia 能好好休息，上个月就有网友分享她在舞台上身体不适的影片，九月初也有因健康问题缺席活动，终於在今天官方正式出了公告。

JYP娱乐官方宣布旗下人气女团 ITZY 的成员 Lia 因健康问题将暂停活动。



Lia 目前对行程感到极度紧张和焦虑不安，因此接受了谘询和检查，医院方面也建议她现在需要稳定状态和治疗。对此，公司也决定优先考虑艺人的健康，与成员们慎重讨论后，决定 Lia 从即日起不参加后续的日程，暂时休息并专心治疗。让粉丝们担心，我们深表歉意。等 Lia 确定恢复活动后，会立刻通知大家。



▼Lia 的手写信中提到，很抱歉让成员和MIDZY粉丝们担心了，但与此同时，她相信大家会理解并等待她，在大家的信任中也获得了莫大的勇气。有很多想要感谢的人，也只想给大家更多的爱与幸福，现在只是需要花点时间为自己充电。



▼八月线下活动时，Lia 被拍到表情和身体状态不佳的画面，引发热议。九月初也有因健康问题而缺席团体活动。

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