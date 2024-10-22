LISA@BLACKPINK 即将於11.19来港举行见面会 现正公布优先购票详情

著名饶舌歌手及舞蹈员、全球知名的K-pop女团Blackpink成员Lisa将於11月展开其首次个人巡回粉丝见面会《LISA Fan Meetup in Asia 2024》，继新加坡、曼谷、雅加达和高雄之后，第五站将於11月19日（星期二）登陆香港，作为Lisa首次以个人身份现身粉丝见面会，绝对是K-pop界焦点盛事，必将掀起抢飞热潮！

近日再有新一轮公布，《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》定於亚洲国际博览馆AsiaWorld-Arena举行，大家最热切关注及期待的优先购票详情正式公布！一向对音乐盛事十分支持的恒生银行，让大家不错过任何一场精彩的香港演唱会，恒生Mastercard信用卡玩转个奖赏带来最新双重惊喜 - 恒生银行呈献：《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》，持有指定恒生Mastercard信用卡的客户可优先购票，还可以激抵价$1 +FUN Dollar换飞，让大家有机会感受这场一票难求的音乐体验。

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由2024年10月25日 香港时间上午10时00分 至 香港时间下午11时59分期间，客户凭指定恒生Mastercard信用卡可优先购买《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》电子门票。电子门票数量有限，先购先得，售完即止。

- 客户须以恒生Mastercard信用卡付款方可享优先购票

- 客户购票前必须已登记成为BOOKYAY会员

- 每张合资格信用卡於同一交易可购买最多 4张电子门票

- 座位观众年龄限制：只限 6 岁或以上。

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