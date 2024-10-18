BLACKPINK ROSÉ真的亲Bruno Mars！强强联手〈APT.〉反应极佳！「阿帕特阿帕特」洗脑又可爱

韩国天团BLACKPINK成员ROSÉ日前宣告和Bruno Mars（火星人布鲁诺）合作，歌曲〈APT.〉稍早释出！（文末包含韩评！）

▼话不多说先来看MV



先回顾16日ROSÉ晒照，晒了她和Bruno Mars的一张照片，表示「那天晚上教了Bruno如何玩韩国酒席游戏」，Bruno在下方留言爆料ROSÉ试著要亲他！ROSÉ回应要杀了他、如果不收回就不发行歌曲了XDD，互动相当逗趣。



#Rosé shares the cutest pic of her and #BrunoMars

with the caption "the night i taught bruno how to play a korean drinking game" and Bruno comments, with Rosé teasing new song in her reply!



Bruno - "So much fun! Remeber when you tried to kiss me? that was weird.… pic.twitter.com/wvF83svAIB — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) October 16, 2024

Bruno没有收回那句话，倒是ROSÉ收回了，而两人合作歌曲〈APT.〉还是如期发行，MV与音源就在稍早释出，MV里ROSÉ真的亲了Bruno！还有脸贴脸等可爱互动！



「阿帕特阿帕特……阿帕特阿帕特……」〈APT.〉洗脑的歌词正是韩语「아파트公寓」，歌词指的是韩国人熟知的酒席游戏「公寓游戏」，酒席上每个人把双手都往中间叠高，叠成像公寓般，其中一人指定数字后，最下面的手要抽起往上叠高，喊到指定数字的那只手就得接受惩罚。ROSÉ表示自己很爱玩公寓游戏，简单有趣很适合活络气氛，某天教了摄影棚工作人员们，看大家很享受其中便有了创作灵感，后来Bruno加入一起完成此歌曲。



▼补充「公寓游戏」范例，让我们邀请SHINee珉豪――



韩国网友看完MV果然被「阿帕特」洗脑，theqoo热门讨论文‎里的留言有许多人跟著「阿帕特阿帕特……」，说上瘾了，也有人说一开始听到「阿帕特」三字经慌了，又惊又喜。留言反应几乎是正面，称赞歌曲好听、搞笑、有趣又可爱，说两人音色很搭，还有人说：「是要把公寓游戏世界化了吗？」乐见韩国文化与歌曲跟著爆红。

YouTube下方留言韩语留言包括「感觉像ROSÉ的个性有独特的感性，但没想到会带来这样的内容，太新鲜了」、「团体或分散都无敌的组合，ROSÉ呀，谢谢你让我听到韩语歌」、「最近成员们Solo最新颖、新鲜的」、「真正的韩国风+Pop（大部分专指美国流行音乐）」、「很有Sense的传播韩式游戏，理所当然中毒，也和擅长跳舞的Bruno Mars很搭……真的好可爱呜呜」、「本来以为是BLACKPINK Solo最红的……不过对音乐一直是最真心的、是真正的歌手，ROSÉ加油」……等等。

英语留言则有「ROSÉ看起来很开心，两人化学反应很好，看她在YG之外表达自己，艺术范畴更惊喜了」、「从未见过ROSÉÉÉÉÉÉÉ这一面……真不可思议我的老天天天天……希望专辑有个多这样的内容」、「这似乎才是ROSÉ该有的氛围，从来没能在团体中表达，现在可以了」、「背离的BP的声音！但她非常适合这个概念，看她笑到最后感觉很真实」……等等。

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