BLACKPINK ROSÉ真的亲Bruno Mars！强强联手〈APT.〉反应极佳！「阿帕特阿帕特」洗脑又可爱

韩国天团BLACKPINK成员ROSÉ日前宣告和Bruno Mars(火星人布鲁诺)合作,歌曲〈APT.〉稍早释出!(文末包含韩评!)

▼话不多说先来看MV



先回顾16日ROSÉ晒照,晒了她和Bruno Mars的一张照片,表示「那天晚上教了Bruno如何玩韩国酒席游戏」,Bruno在下方留言爆料ROSÉ试著要亲他!ROSÉ回应要杀了他、如果不收回就不发行歌曲了XDD,互动相当逗趣。



#Rosé shares the cutest pic of her and #BrunoMars

with the caption "the night i taught bruno how to play a korean drinking game" and Bruno comments, with Rosé teasing new song in her reply!



Bruno - "So much fun! Remeber when you tried to kiss me? that was weird.… pic.twitter.com/wvF83svAIB