Jennie首爾公演上落淚粉絲超不安：不會是BLACKPINK最後一次演唱會吧！Lisa續約與否引關注

BLACKPINK輾轉全球34個城市開唱，日前在首爾舉辦了最後一場演出，為本次的「BORN PINK」畫上了圓滿的句號。

成員Lisa因為和LVMH集團三公子的緋聞而備受關注，加上連日來多次傳出的關於與YG是否續約的消息，更令她成為矚目的焦點。據傳，除了Lisa之外，Jennie、Jisoo和Rose的續約正在有條不紊地進行中，只有Lisa尚未確認，而YG也僅回應「還在商討中」。



#BLACKPINK's Lisa and LVMH's Frederic Arnault spark dating rumors after being spotted together in Thailand! Could it be a match made in fashion heaven? #LisaXFrederic #LISA pic.twitter.com/RpJgj43ftl — KGAJA (@KGAJA2023) September 14, 2023

作為本輪巡演的終場演出，粉絲們都希望這不是BLACKPINK的最後一場，而當天Jennie淚灑全場直接讓粉絲心疼，在和粉絲聊天環節中，她哽咽地表示過去將近一年的演唱會行程是一段艱難的時間，之後演唱《像最後一樣》時也難忍淚水，一度停下來調整呼吸。相關一幕很快就在網上傳播開來，讓很多海外粉絲擔憂不已，紛紛猜測是不是因為Lisa續約出現問題，抑或是這可能是BLACKPINK的最後一場演唱會，這才惹得她傷心。



Jennie cant continue her singing because she's holding back her tears... dont cry jennie ahh.. you did a very good jobs.. we're so proud of you.. cant wait for a new journey soon.. pic.twitter.com/MQBQNTxHJk — (@Jenniestanlovu2) September 17, 2023

此前，有外媒報導稱，考慮到Lisa在泰國時間越來越長，她和YG是否會續約讓人無法推測，更有傳聞稱YG娛樂為了挽留Lisa，開出了500億韓幣的合約金，但被她拒絕了。若Lisa最終未續約，本輪「BORN PINK」將成為BLACKPINK的最後一次全球巡演，加上Jennie在演唱會上突然落淚，令粉絲們猜測她是否知道內情，更讓廣大粉絲不安了。

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