雷／第五集才是《灾后调查日志2》真正开始！他有望接替男二　超狂「压力锅命案」赞叹编剧

由Disney+独家跟播的《灾后调查日志2》剧情逐渐进入高潮，在上集中因公殉职的「推土机」奉道镇（孙浩俊饰演）让不少剧迷心碎，不过在最新集数中，来自国立科学调查研究所的姜道河（吴义植饰演）似乎洗刷了自己可能是反派的污名，甚至跟「珍岛犬」陈浩介（金来沅饰演）有了精彩的合作。另外这次的「压力锅命案」让网友大赞编剧超细腻的故事手法，甚至笑喊「连柯南都想不到的剧情！」

第五集才是《灾后2》真正的开始

随著三大主角之一的奉道镇的离世，加上第一季凶手谜底揭晓，才让第一季有了一个完整收尾。不同於过去戏剧每季剧情都区分的相当清楚，在《灾后调查日志2》中，到第五集似乎才是真正第二季的开端，创新的手法也令人耳目一新。在第四集结尾，宋雪（孔升妍饰演）在道镇桌上放上晋升勋章和证书，原本是开心的庆祝，但却已经天人永隔。男星孙浩俊在事后曾经表示，早就知道奉道镇会领便当，因此也不觉得遗憾，但是在拍摄给宋雪在梦境中戴上戒指的画面时，情绪太过激动以至於一度没办法正常拍摄。



男二接棒人选是姜道河？

在第一季结尾来自於国立科学调查研究所的姜道河（吴义植饰演），原本让外界以为是第二季大反派，但在最新两集中，他为了协助陈浩介破解命案，制作了超大型的爆炸实验。另外陈浩介还在他的工作室中，大口吃泡面，并指著他（姜道河）跟奉道镇开心的搭肩合照，说出「你跟他是朋友，我跟他也是朋友，那我们也是好朋友！」两人也同时代表了警方跟国科搜的两大支柱，对案情进展绝对是一大助力，姜道河也被外界猜测，将接棒奉道镇成为戏中第二男主角。



命案主轴「压力锅事故」

在第五、六集中，是《灾后》罕见将一个命案连续两集来破案，不过也因为如此，让剧迷对於编剧的剧情编写能力叹为观止！这次的「压力锅事故」以案中案来破解，原先以为是意外事故，但最后却扯出偷窃、毒杀等情事，最终才查出，凶手竟然靠著一颗小小的泄压阀来犯案。而姜道河还制作了「压力锅爆炸实验」的大场面，办案细腻程度更胜第一季，也让网友赞叹「都这种程度了，柯南还不来协助办案吗！」



收起来的信封跟戒指

奉道镇在离世前有给宋雪一封信。他在信中提到与宋雪相遇的每一个场景，更约定好想一起做的事情。宋雪独自完成了信中的事。在其中一幕她坐在火堆旁，看著奉道镇口袋的戒指，没想到下一秒奉道镇以幻影模样出现，轻轻将戒指拿走，放进信封后交还给她，似乎也代表著要宋雪放下，就像信中说的「不要因为我不在就却步害怕，抱歉没办法跟你一起同行，但你做得到吧？宋雪队员！」



在下集预告中，似乎又出现新的挑战，竟然有人在尸体内装了炸弹？！最终目标难道是要炸掉整个国科搜？到底国科搜未来的命运为何？宋雪与珍岛犬的「雪犬恋」有没有机会再多发一点糖呢～必须准时锁定每周五六晚间22:30更新的《灾后调查日志2》才能知道了！

Disney+ 独家跟播《灾后调查日志2》每周五六晚间10:30 上架新集数

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