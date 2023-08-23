Yerin睿隣发新辑！Showcase再回应GFRIEND合体可能性：「总有一天会在舞台再见的」ㅠㅠ

人气女团GFRIEND出身的睿隣（Yerin），今（23）日发行第二张迷你专辑《Ready, Set, LOVE》，於首尔广津区 Yes24 Live Hall举行新歌发布会（showcase），活动由谐星刘在弼主持。

《Ready, Set, LOVE》是Yerin自2022年发行的首张solo专辑《ARIA》后，时隔一年多回归的新作，内容包含了对爱情的多种视角，除了主打歌〈Bambambam〉，还收录了歌曲〈Rooftop(Summer Charm)〉与〈THE DANCE〉。〈Bambambam〉MV已在稍早释出，〈Rooftop(Summer Charm)〉与〈THE DANCE〉亦可收听。



Showcase 上，Yerin不免谈到团体到solo的变化，她坦承在GFRIEND活动期间只知道自己擅长哪一部份，「solo活动的时候，我才想：『原来这样的part我能唱出这样的音色啊！』」，某些part上她也惊觉不足所以更加努力，而这次专辑她便想让大家听见她的各种音色，甚至挑战了海豚音。

一个人活动，身边少了成员们却多了空虚感，再加上要适应新公司Bill Entertainment，一切都让Yerin非常紧张，但她自知必须战胜，形容自己是以「重新出道」的决心为新专辑所准备。



前阵子Yerin登上YouTube节目《No Back卓在勋》，综艺感爆发很受到欢迎，‎她否认GFRIEND解散的一席话亦掀起讨论，她说：「解散这个词不适用，（我们）现在只是在各自的岗位上努力，以后……再次这样向大家问好。」



问及GFRIEND能否重组，她再次给了正面答覆：「现在彼此的公司都不一样，在各自的岗位上都做得很好，所以我说自己的想法，总有一天会再次於舞台相见的，应该会吧。」同时提到发行新辑收到了很多成员们的祝福。



▼GFRIEND‎本月初才完整体团聚



▼更多showcase现场照与影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻