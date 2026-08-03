内向社恐还是没礼貌？《杀手妈咪》男主郑准元登《玩什么好呢？》「消极冷淡」被骂爆，刘在锡、孔晓振狂救场也带不动

由「浪漫喜剧女王」孔晓振与男星郑准元主演的新剧《杀手妈咪》正式开播，两人日前携手登上国民主持人刘在锡的热门综艺《玩甚么好呢？》宣传。不料，相较於其他嘉宾卖力搞笑放得开，首次挑战综艺的郑准元却因「全程极度僵硬冷场」引爆争议，在韩网论坛被骂出多个热帖。

屁股只坐椅边！刘在锡、朱宇宰开玩笑帮舒缓「完全无用」

在 8 月 1 日播出的节目中，孔晓振与金元嬉作为短剧的女主角候选人登场，而作为孔晓振新剧搭档的郑准元也陪同现身。由於这是郑准元的综艺初体验，大前辈孔晓振一开始就面露担忧表示：「还好吗？他真的不擅长这个。」



果然，郑准元以僵硬的姿势坐著，紧张不安地环顾四周。当国民 MC 刘在锡亲切抛接球问：「你看过我们的作品吗？感觉怎么样？」郑准元竟含糊又冷淡地回答：「就是看起来比较轻松…」眼看场面即将冰冻，刘在锡与朱宇宰赶紧开玩笑救场：「为什么屁股只坐凳边啊？」、「快要掉下去了」试图营造轻松氛围。



连台词都讲不出！接力救场也无济於事

随后，为了给郑准元展示演技的机会，朱宇宰提议玩「一句话挑战」，让郑准元用好奇、讥讽等多种情绪演绎同一句台词。虽然郑准元当下点头答应，但一面对镜头，他竟整个人「断线宕机」，紧闭双眼双唇犹豫了许久，最后连一个字都没挤出来。



眼看现场一片寂静，刘在锡赶紧打圆场：「好，我们直接进行下一段！」许卿焕也主动亲自示范带动气氛，甚至连孔晓振都亲自为他喊「开始！」，郑准元却依旧僵在原地毫无反应。最后只能由孔晓振代为上阵收拾残局，该环节才告一段落。



虽然郑准元在节目中道歉坦言感到很迷茫，孔晓振也帮忙证实他私底下就是个极度难以进行长对话的人，但依然无法平息观众的怒火。



韩国网暴动！正反派战翻：想想金素妍！

节目播出后，韩国论坛随即引爆激烈的正反论战。开骂派认为是态度问题，尽管刘在锡与孔晓振等演出人员多次试图营造气氛，他却没能积极回应，尤其是在考验演员本职实力而非综艺感的「一句话挑战」中也没能给出合格的反应，令人感到遗憾。亦有人提到另一名著名的内向社恐演员金素妍，认为上节目是否努力完全可以看得出来。

相反地，护航派则主张郑准元平时性格极度内向，这次只是因为无法适应综艺节目环境而过度紧张罢了，将其扩大解释为态度问题未免过度。

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