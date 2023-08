【韩网热帖】BTS V复述RM的人生忠告

RM直播时有人问他可以给高中毕业生什么建议,他说「Life is a soup and I'm a fork(生活是汤,我是叉子)」。 用叉子喝汤是多么困难,而这样尝到的一点点的汤又是多么美味。 真是既现实又温暖的忠告,令人再一次爱上他。



Advice for a high school graduate?

Life is a soup and I’m a fork

고등학교 졸업생을 위한 조언이요?

인생은 스프고, 나는 포크예요



포크로 스프를 떠먹기란 얼마나 힘든 일인지. 그럼에도 맛볼 수 있는 아주 조금의 스프는 얼마나 맛있는지. 현실적이고 따듯한 그 조언에 또다시 반해버렸어 pic.twitter.com/L3YxAYgz8o