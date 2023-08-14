【韩网热帖】BTS V复述RM的人生忠告

RM直播时有人问他可以给高中毕业生什么建议，他说「Life is a soup and I'm a fork（生活是汤，我是叉子）」。 用叉子喝汤是多么困难，而这样尝到的一点点的汤又是多么美味。 真是既现实又温暖的忠告，令人再一次爱上他。



Advice for a high school graduate?

Life is a soup and I’m a fork

고등학교 졸업생을 위한 조언이요?

인생은 스프고, 나는 포크예요



포크로 스프를 떠먹기란 얼마나 힘든 일인지. 그럼에도 맛볼 수 있는 아주 조금의 스프는 얼마나 맛있는지. 현실적이고 따듯한 그 조언에 또다시 반해버렸어 pic.twitter.com/L3YxAYgz8o — 클준 (@uRMyseason) August 13, 2023

第二天V直播时提到看了RM的直播，并复述RM讲的话：「真的很会讲。 什么来的？ 你是汤，我是叉子？ 还是我是汤，这世界是叉子？ 又留下一句名言呢。 」



남주니 형 라이브 조용히 지켜봤대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ말 잘하더라,, 그 뭐지? 너는 스프,, 나는 포크엿나..? 내가 스프고,, 이 세상이 포크? pic.twitter.com/rotM91GC5a — 안달.mp4 (@v1230_mp4) August 13, 2023



韩国网友评论：

1. 好可爱kkkk

2. kkk虽然没理解，但认知到是名言

3. 听是听到了，但只记住一半kkk

4. 名言内容突然变得很抓马，像是「放马过来吧，世界！」这样的感觉kkk

5. 没错，世界无法吃掉我，因为世界是叉子

6. 反正有叉子和汤就对了kkk

7. 怎么会这么好笑kkkk

8. RM的人生忠告好帅气啊，是我最近需要的话语

9. 好像有输入什么，但输出时出现故障kkk泰泰语就是这样创造的吗kkk

10. 本来非常感动，但输出后变成泰泰语kkk

出处：https://theqoo.net/hot/2893670193

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