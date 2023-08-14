【韩网热帖】BTS V复述RM的人生忠告
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【韩网热帖】BTS V复述RM的人生忠告

明星   2023年8月14日   星期一08:00   Sani  

（封面图源：FB@bangtan.official，Twitter@bts_bighit）

RM直播时有人问他可以给高中毕业生什么建议，他说「Life is a soup and I'm a fork（生活是汤，我是叉子）」。 用叉子喝汤是多么困难，而这样尝到的一点点的汤又是多么美味。 真是既现实又温暖的忠告，令人再一次爱上他。

第二天V直播时提到看了RM的直播，并复述RM讲的话：「真的很会讲。 什么来的？ 你是汤，我是叉子？ 还是我是汤，这世界是叉子？ 又留下一句名言呢。 」


韩国网友评论：
1. 好可爱kkkk
2. kkk虽然没理解，但认知到是名言
3. 听是听到了，但只记住一半kkk
4. 名言内容突然变得很抓马，像是「放马过来吧，世界！」这样的感觉kkk
5. 没错，世界无法吃掉我，因为世界是叉子
6. 反正有叉子和汤就对了kkk
7. 怎么会这么好笑kkkk
8. RM的人生忠告好帅气啊，是我最近需要的话语
9. 好像有输入什么，但输出时出现故障kkk泰泰语就是这样创造的吗kkk
10. 本来非常感动，但输出后变成泰泰语kkk

出处：https://theqoo.net/hot/2893670193

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