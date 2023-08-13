【K社韩国小百科】不止小孩和老人，年轻人也被拒！韩咖啡厅推出「No 20代Zone」，封插座、降冷气驱赶K书族

近几年因为熊孩子吵闹等问题，韩国不少咖啡厅挂出「No Kids Zone」牌子谢绝小孩，最近因为K书族和上班族长时间占用座位，越来越多咖啡厅开始连20代年轻人（20~29岁）一并谢绝。

首尔咖啡厅随处可见对著笔电学习的人，根据企业信息服务机构Jinhak Catch调查，Z世代求职者中高达63%的人选择在咖啡厅K书学习。 虽然也有图书馆和专为K书族提供的Study Cafe，但二者都不允许携带食物饮料入内，也不会像咖啡厅一样提供舒适的音乐和冷气。



K书族和上班族长时间占据座位及给3C用品充电，难免令咖啡厅营业额受影响，有学生点一杯咖啡就占座9小时，还有人直接绕过一楼吧台偷跑去二楼，甚至要求想聊天的客人小声一点、去其他楼层。



今年4月韩国咖啡厅电费调涨30%~40%，迫於经营压力，有的业主规定一杯咖啡限时两小时、有的封住座位区插座，但均不见太大成效。迫不得已，部分业主开始把冷气温度降到20度左右让K书族冻到无法久留，甚至直接贴出「No 20代Zone」、「No Study Zone」等文字。







不过K书族也有对策，多带件长袖外套就是了......

咖啡厅和K书族的攻防战让很多人感到无奈，因为并非所有人都奥客，过低温度也会让普通顾客感到困扰。 咖啡厅和K书族需要互相体谅，如果因为部份不遵守规则的人，原本能享受的权利也逐渐被剥夺，实在令人遗憾：「从No Kids Zone到No Senior Zone，我就知道早晚会出现No 20代Zone」「讨厌小孩、讨厌阿祖玛、讨厌老人、讨厌咖啡厅K书族，下一次要禁止谁呢？」 「要不干脆拒绝人类把，No Human」「大嫌恶时代」「能进咖啡厅的人越来越有限呢」「我家附近的连锁咖啡厅说插座坏了很快就会处理，几个月过去也没见处理」「这样下去，以后去咖啡厅是不是都要提前打电话询问呢？」



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