韩韶禧解释留学法国事件：一开始有些好高骛远了！韩网友：避重就轻，不知所云

韩韶禧终於开口解释了关於法国留学计划的事情。

在出道之前，韩韶禧曾有过留学法国的计画，然而高昂的签证要求迫使她选择了模特作为过渡，就这样一直工作到了现在，凭藉在模特圈、广告界、影视剧圈的积累走到了今天的位置。

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只不过「韩柳恋」（韩韶禧、柳俊烈）曝光后，韩韶禧的言行举止遭到广大网友的抨击，形象受到打击，随后就有仲介留学表示依照官方的规定，前往法国一年的签证，财力证明总共只需要960万（韩币，下同），怀疑她有夸大、 说谎嫌疑，纷纷喊话要求她展示录取通知书、法语资格证等证据。



时至今日韩韶禧才针对相关质疑做出回应，她表示：「设想和转变这些东西并不适合我，从那时起我就放弃了国内的大学，开始构建自己的职业生涯，一开始有些好高骛远，梦想去帕森斯、中央圣马丁、 圣路易斯这些学校，但得知一年要花费上亿后就选择了巴黎美术学院（Beaux-arts de Paris），不过因为没在国内读过大学，根本没法贷款。 综艺中被剪辑和谣传的部份是说要求存款有2-3000万，如果立刻去留学的话根本不够房租、生活费等。 我从20岁开始重新启程，靠兼职赚的钱如果全要花在留学仲介公司上，就如往无底洞里倒水。 」

韩韶禧的言论也再次引爆热议，一半网友认为「根本没必要解释这些」，另一半网友则称「避重就轻，根本没做出任何解释，不知道在说什么」，又掀起了新一轮风波。

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