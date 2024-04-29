「最萌身高差匠人」金惠奫：我和我的187cm+「男友们」

最近除了《泪之女王》外，哪一部是话题度最高的韩剧呢？

那肯定是金惠奫和边佑锡携手主演的穿越罗曼史《背著善宰跑》了，虽然收视率远不及《泪之女王》，但这剧却硬生生凭藉精采的故事情节和演员们的扎实演技，以及纯爱叙事经过广大观众们的口口相传，成了近期热度第二高的作品。 甜妹金惠奫和模特出身的边佑锡，相差29cm的体格差看得观众们神魂颠倒，感慨著剧中两人命运的极限拉扯和宿命感。



身高只有160cm的金惠奫2013年正式出道，但直到2018年出演《SKY Castle》「姜艺瑞」之前几乎都是跑龙套角色。 2018年「姜艺瑞」一炮而红，让人认识到了这个演技爆发力十足，演什么像什么的女孩。 细数这几年她主演的电视剧，搭档的男演员全都在187cm之上，完美展现了最萌身高差。

《偶然发现的一天》

这部剧里金惠奫一下子搭档了两位高个子男演员，金路云和李宰旭，前者身高189cm，后著187cm。 该剧设定是「穿书」，金路云扮演的「一天」（又译：哈鲁）原本只是「路人甲」，却在端午（金惠奫 饰）穿书之后意识觉醒，慢慢喜欢上了她。



而李宰旭原本是「端午」的未婚夫，脾气暴躁不喜未婚妻，只是穿书而来的「端午」打破了他固有印象，心也跟著跳动起来。 看剧时相信很多观众都爱死了两男挣一女的戏份，尤其是娇小的女主站在两位大男生中间，「夹心饼干」的站位真心是看一次笑一次。 金惠奫更是完美演绎出了活泼可人的「端午」，如同小太阳一般，很难不让人喜欢啊。



《背著善宰跑》

因为《背著善宰跑》的存在，不少人的「周一症」都被治愈了。 边佑锡官方身高189cm，但目测他应该在190cm之上，金惠奫站在他身边完全就是小鸟依人，感觉他一只胳膊就能完全搂著她的腰，摸头时大手完全能够覆盖住金惠奫的后脑勺。 两人在宣传期间也积极营业，相差29cm的对视太让人悸动了。

