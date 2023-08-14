对於D社曝光的恋爱绯闻，YG娱乐从来不敢隐瞒说谎！原来恩怨长达15年啊

韩娱圈艺人们的恋情消息，D社一直走在最前端！

8月3日，D社（Dispatch）独家报导了顶流女团 BLACKPINK JISOO 和男演员安普贤的恋情，YG娱乐不再像之前那样回应模棱两可，而是罕见地承认「两人互有好感，正在一点点互相了解中，请大家用温暖的视线看待他俩。」 同日韩网知名交流网站 PANN 上就出现了一则名为「YG对艺人恋情不敢隐瞒撒谎的理由」的贴文。

撰写者在贴文中表示，「YG不敢在恋情绯闻上撒谎的主要原因就是D社，只要YG撒谎不认帐，D社就会放出手中掌握的消息狠狠打脸YG。 当年GD和水原希子不愿意承认恋情，每次GD去日本的时候，D社就会派6名记者24小时轮班盯梢，像私生一样全程跟踪。 GD日本粉丝都说有D社在，GD就别想有任何隐私。 这也是YG在旗下艺人爆出恋爱绯闻时候无法说谎的原因。

BLACKPINK 其他成员爆出恋情时，YG也不敢正面否认。 BLACKPINK 现在是D社的重点监控对象，YG就更不敢轻易否认了，到了安普贤那里直接干脆承认。 前几天 BLACKPINK 出国，记者要求成员比心，Rosé、LISA 和 JISOO 比心数次之后才让她们进去，JENNIE 只打了个招呼没比心，结果一群记者叽叽歪歪，他们一直盯著成员们等著挑刺，为什么只盯著 GD 和 BLACKPINK 呢？ 因为他们是 YG 的顶梁柱啊，D社演唱会也只有 YG 没去，YG 是唯一一家无心和D社搞好关系的经纪公司。」



此贴文一出即刻引发韩网热议（目前已被删除），引来不少网友评论，大家表示：「D社的爆料也不全是真的，GD 是D社最大的受害者，服役期间被挖享受特权导致他被骂得体无完肤，最后D社不痛不痒地道了个歉而已」、「D社像个私生」、「JISOO 都直接承认了，YG 也没什么好说的吧」、「被爆恋情对爱豆事业打击很大，还好 GD 和 BP 没有被他们挟制住」、「YG 和D社的恩怨长达15年之久」...等。

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