【韓網熱帖】BTS V複述RM的人生忠告

RM直播時有人問他可以給高中畢業生什麼建議，他說「Life is a soup and I'm a fork（生活是湯，我是叉子）」。 用叉子喝湯是多麼困難，而這樣嘗到的一點點的湯又是多麼美味。 真是既現實又溫暖的忠告，令人再一次愛上他。



Advice for a high school graduate?

Life is a soup and I’m a fork

고등학교 졸업생을 위한 조언이요?

인생은 스프고, 나는 포크예요



포크로 스프를 떠먹기란 얼마나 힘든 일인지. 그럼에도 맛볼 수 있는 아주 조금의 스프는 얼마나 맛있는지. 현실적이고 따듯한 그 조언에 또다시 반해버렸어 pic.twitter.com/L3YxAYgz8o — 클준 (@uRMyseason) August 13, 2023

第二天V直播時提到看了RM的直播，並複述RM講的話：「真的很會講。 什麼來的？ 你是湯，我是叉子？ 還是我是湯，這世界是叉子？ 又留下一句名言呢。 」



남주니 형 라이브 조용히 지켜봤대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ말 잘하더라,, 그 뭐지? 너는 스프,, 나는 포크엿나..? 내가 스프고,, 이 세상이 포크? pic.twitter.com/rotM91GC5a — 안달.mp4 (@v1230_mp4) August 13, 2023



韓國網友評論：

1. 好可愛kkkk

2. kkk雖然沒理解，但認知到是名言

3. 聽是聽到了，但只記住一半kkk

4. 名言內容突然變得很抓馬，像是「放馬過來吧，世界！」這樣的感覺kkk

5. 沒錯，世界無法吃掉我，因為世界是叉子

6. 反正有叉子和湯就對了kkk

7. 怎麼會這麼好笑kkkk

8. RM的人生忠告好帥氣啊，是我最近需要的話語

9. 好像有輸入什麼，但輸出時出現故障kkk泰泰語就是這樣創造的嗎kkk

10. 本來非常感動，但輸出後變成泰泰語kkk

出處：https://theqoo.net/hot/2893670193

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