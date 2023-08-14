【韓網熱帖】BTS V複述RM的人生忠告
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【韓網熱帖】BTS V複述RM的人生忠告

明星   2023年8月14日   星期一08:00   Sani  

（封面圖源：FB@bangtan.official，Twitter@bts_bighit）

RM直播時有人問他可以給高中畢業生什麼建議，他說「Life is a soup and I'm a fork（生活是湯，我是叉子）」。 用叉子喝湯是多麼困難，而這樣嘗到的一點點的湯又是多麼美味。 真是既現實又溫暖的忠告，令人再一次愛上他。

第二天V直播時提到看了RM的直播，並複述RM講的話：「真的很會講。 什麼來的？ 你是湯，我是叉子？ 還是我是湯，這世界是叉子？ 又留下一句名言呢。 」


韓國網友評論：
1. 好可愛kkkk
2. kkk雖然沒理解，但認知到是名言
3. 聽是聽到了，但只記住一半kkk
4. 名言內容突然變得很抓馬，像是「放馬過來吧，世界！」這樣的感覺kkk
5. 沒錯，世界無法吃掉我，因為世界是叉子
6. 反正有叉子和湯就對了kkk
7. 怎麼會這麼好笑kkkk
8. RM的人生忠告好帥氣啊，是我最近需要的話語
9. 好像有輸入什麼，但輸出時出現故障kkk泰泰語就是這樣創造的嗎kkk
10. 本來非常感動，但輸出後變成泰泰語kkk

出處：https://theqoo.net/hot/2893670193

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