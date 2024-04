太Drama了！《玩什么好呢》全程公开美珠恋情曝光幕后，网友调侃：这些都是可以播的吗？

明星们的恋情在曝光之前原来周围的人都已经知道了啊!

前两日播出的《玩什么好呢》播出了「4月18日清晨」篇,成员们在4月18日这一天上午聚在一起等待美珠的恋情新闻。 美珠一副魂不守舍的模样,双手紧握暖宝宝来缓解紧张情绪。 她和足球运动员宋范根的恋情新闻将在这一天被媒体踢爆。

*相关报导:体育界&爱豆圈情侣诞生!Lovelyz李美珠、足球运动员宋范根热恋中,相差3岁的姐弟恋

在新闻报导美珠和宋范根恋情4小时前韩网上就有人已经发现两人的IG照片重合许多有如「Lovegram」,美珠当时也知道自己的恋情被挖,即将曝光,在一起录节目的成员们也知道了这一切,还准备逗美珠,美珠不可思议地反问:「明明照片都是分开传的,大家都是怎么发现的?」成员们调侃:「照片上立马就能看出来啊。 」刘在锡更是担心地表示:「你能承受得住吗?」美珠心不在焉地说:「有些不安。 」接著她就被经纪人叫出了画面外,似乎要商讨什么。



They started filming 4.5 hours before mijoo's dating news came out and mijoo was wondering how people could tell they're dating from their ig posts when they posted separately. And yjs said how could they not tell pic.twitter.com/jIvZiXjltG