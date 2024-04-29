太Drama了！《玩什么好呢》全程公开美珠恋情曝光幕后，网友调侃：这些都是可以播的吗？
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太Drama了！《玩什么好呢》全程公开美珠恋情曝光幕后，网友调侃：这些都是可以播的吗？

明星   2024年4月29日   星期一09:51   Tracy  

（封面图源：IG@queen.chu_s）

明星们的恋情在曝光之前原来周围的人都已经知道了啊！

前两日播出的《玩什么好呢》播出了「4月18日清晨」篇，成员们在4月18日这一天上午聚在一起等待美珠的恋情新闻。 美珠一副魂不守舍的模样，双手紧握暖宝宝来缓解紧张情绪。 她和足球运动员宋范根的恋情新闻将在这一天被媒体踢爆。

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在新闻报导美珠和宋范根恋情4小时前韩网上就有人已经发现两人的IG照片重合许多有如「Lovegram」，美珠当时也知道自己的恋情被挖，即将曝光，在一起录节目的成员们也知道了这一切，还准备逗美珠，美珠不可思议地反问：「明明照片都是分开传的，大家都是怎么发现的？」成员们调侃：「照片上立马就能看出来啊。 」刘在锡更是担心地表示：「你能承受得住吗？」美珠心不在焉地说：「有些不安。 」接著她就被经纪人叫出了画面外，似乎要商讨什么。

这一幕全都通过节目播出，引起广大观众讨论，大家表示：「播出来了就说明可以播吧，谈恋爱哪有不秀恩爱的」、「公布恋情幕后纪录片」、「被网友找出，不如新闻那边抓紧速度放出来更好」、「第一次看到偶像恋情公布的幕后，哈哈哈哈哈」等。

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