BLACKPINK Lisa 又爆与世界首富儿子热恋，还一起去家族旅游？因「相似背景照」引发热烈讨论！

本月9日、10日,Lisa 通过 IG 公开的照片再次引发与 Frederic Arnault (弗雷德里克阿尔诺)的恋爱传闻。

Lisa 公开在海岛的度假照,她露出灿烂的笑容,还有火辣的比基尼照,这系列照片在粉丝间引发热烈讨论。



不过...有眼尖的粉丝发现「绯闻男友」Frederic Arnault 还有他的大嫂同天也通过 IG 公开相似背景的照片,粉丝们也推测,Lisa 在预定演出和日程即将到来之际,正在与 Frederic Arnault 一家一起度假。

Lisa and fred's post is in the same placefrederic's BossPink watch, Lisa's phone or lisa phone case in his hand... lisa and the arnault family vacation in italy after their holiday in greece #lalisa #fredericarnault #blackpink #jennie #jisoo #rose #fredlisa #lalisamanobal https://t.co/5NuQG5g5LZ pic.twitter.com/yYfbZMdL4R

而 Frederic Arnault 的爸爸 Bernard Arnault 是一位法国商人,同时也是LVMH集团的董事长。之前就曾传出 Frederic Arnault 和 Lisa 正在恋爱的消息,更有网友通过 TikTok 上传「小情侣」约会的影片。(延伸阅读:BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集团富二代同框:2人疑似在巴黎约会再传恋情!)



#BLACKPINK Lisa was seen together with Frederic Arnault whose father is the world richest man who own all the most famous brands like Christian Dior, Sephora Fendi, Bvlgari and others many brands. pic.twitter.com/ehHsDy06U7