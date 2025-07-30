BLACKPINK Jennie 被任命为首尔观光名誉宣传大使！首支影片「月兔篇」令人期待～

人气女团 BLACKPINK 成员 Jennie 被选定为 2025 年首尔观光名誉宣传大使。

近日，首尔市与首尔观光财团表示：「已任命 Jennie 为 2025 年度首尔观光名誉宣传大使。」

Jennie 平时曾多次表达对首尔的热爱，称「首尔对我而言是灵感之都」、「首尔的感性正是我的风格」。对此，首尔市表示：「透过此次活动，期盼展现出高雅且具感官魅力的首尔形象，与 Jennie 的魅力完美融合。」



本次宣传活动以「在首尔，一切理所当然」为主题，透过富有感官美学的影像呈现首尔所展开的无限故事。首支公开的「月兔篇」影片中，Jennie 将探访景福宫、Nodeul 岛、圣水洞等首尔各地的景点。



第二支影片「Seoul City」则运用 Jennie 首张个人正规专辑《Ruby》收录曲〈Seoul City〉作为背景音乐，展现 Jennie 与首尔之间的特别协同效应。影片中，Jennie 将身著以现代方式诠释韩国之美的传统工艺技法「두석（豆锡）」装饰的礼服登场。



此次首尔观光宣传影片将透过美国、澳洲等海外主要城市的高影响力户外媒体播出，同时也会透过 NBC Universal 等全球电视频道，扩散至美洲、欧洲、亚洲等全世界，一起感受首尔之美。

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