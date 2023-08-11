全女性阵容！《正年》金泰梨&辛睿恩&罗美兰&文素利参演，讲述女性成长故事

漫改剧《正年》公开主演阵容，女性角色阵容好强大！

《正年》官宣选角名单，确定由金泰梨、辛睿恩、罗美兰和文素利主演，并将於9月正式开机拍摄，於2024年开播！超强的全女性阵容即刻就引发了极大的关注。 《正年》改编自於连载的同名人气网路漫画，由《衣袖红镶边》的郑知仁导演执导与韩版《想见你》（《走进你的时间里》） 的崔孝妃编剧执笔，围绕上世纪50年代的女性国剧团展开，讲述了一无所有但却拥有一副好嗓子且梦想成为盘索里（韩国传统曲艺的一种）演员的木浦少女尹正年和国剧团员之间的成长故事。

首先是女主角、天才盘索里少女「尹正年」，确认由金泰梨出演，前不久杀青的电视剧《恶鬼》中她的演技再次升级，细腻情感与眼神变化拿捏得当，新剧中演回热血少女另观众们十分期待。



勇夺第二届青龙电视剧大赏新人奖的辛睿恩饰演「尹正年」的最强竞争对手「河英瑞」，无论声音还是舞蹈，她都是团中数一数二的出色人物，就连出身都无可挑剔，她与「尹正年」将擦出怎样的竞争火花呢？



罗美兰饰演性格刚直、霸气全开的的梅兰国剧团长「姜素福」，是带领著团员们勇闯艺术圈的事业型女强人。



文素利饰演「正年」的妈妈「徐容礼」，她隐瞒自己曾是天才说唱艺人的过往，独自一人抚养女儿，这也是文素利和金泰梨继2018年的电影《小森林》再续母女情缘。

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