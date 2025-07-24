《全知读者视角》里出镜5分钟被批「台词像背书」？Jisoo演技再掀争议！问题多却依旧稳坐女主的原因是...

BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）近来因演技问题再度成为话题焦点。自2021年以JTBC电视剧《雪降花》正式进军戏剧圈后，她陆续出演Coupang Play原创剧《新乌托邦》，以及近日上映的电影《全知读者视角》，然而争议声浪却有增无减。

在处女作《雪降花》中，Jisoo饰演女主角「殷英路」，虽然该剧因历史争议引发争论，但她本人的表现亦遭批评，包括发音僵硬、表情生涩等基本功不足。随后在《新乌托邦》中，她的语调和语气被指过於戏谑，甚至被比作喜剧演员池睿恩在《SNL Korea》的夸张表演，观众难以产生情感共鸣。

最新电影《全知读者视角》中，Jisoo饰演角色「李智慧」，虽然仅短暂登场约5分钟，却仍因台词不自然、情感表达不到位，再度陷入演技争议。不少原作粉丝对她的诠释表示失望，认为未能传达角色的内在情感。网路社群与评论区充斥批评声音，包括「她的语气太别扭，让人难以入戏」、「像在背书」、「和其他演员同台时落差明显」。反倒是她在电影《附身》中无台词的仙女客串，因无台词且气场突出而获得好评，进一步凸显其在处理复杂角色时的不足。



尽管演技饱受质疑，Jisoo依然能接下主角角色，业界普遍认为与其全球影响力有关。《全知读者视角》的导演金秉佑坦言：「若非Jisoo饰演，这个角色可能不被注意。」事实上，电影预告片下也涌现大量海外粉丝留言，显示其话题带动力。

韩国演艺圈早已不乏偶像成功转型演员的例子，像是任时完、都敬秀、IU、润娥、秀智、李俊昊等，皆凭实力摆脱「演技豆」标签，获得大众认可。与之相比，Jisoo的演技始终争议不断，却仍频获主演机会，使她成为矛盾与质疑的焦点。

她即将与徐仁国合作Netflix浪漫喜剧《月刊男友》，再次挑战女主角。外界对她的期待与实际表现之间的落差，也使评价更加严苛。导演们普遍肯定她的努力，例如《新乌托邦》导演尹成贤透露她每周排练4次剧本，但也有人指出与全职演员相比仍显准备不足，努力与成果不对等。



BLACKPINK的其他成员也在探索表演领域，但方式各不相同。 Jennie通过HBO剧集《偶像漩涡》挑战演技，但因剧集本身的尺度等外部争议，其演技本身得到的评价相对较少。 Rosé则在一些短片中展现了情感表达的潜力，获得了粉丝的肯定。 Lisa则更专注於舞台表演。 最终，Jisoo是BLACK-PINK中唯一一位将演戏作为事业主线持续推进的成员。 正因如此，大众的审视、期待以及检验的尺规，都不可避免地集中在她身上。 在「偶像挑战演技」的宽容已不再适用的今天，既然挂上了「演员」的名号、承担起主角的责任，那么接受严苛的评价便是她无法回避的宿命。

Jisoo能否摆脱「偶像出身」的起点，以实力站稳「演员金智秀」的身份，这场考验仍在进行中，而《读者的全知视角》显然也未能让她从这场严格的评判中幸免。

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