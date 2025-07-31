i-dle舒华版《鉴定师》「超台」，突冒中文和WayV Ten&扬扬对话超搞笑！嘉宾还有SJ-D&E、颂乐等

赴韩发展的「台湾囡仔」之一，大势女团i-dle成员舒华（叶舒华），近期再次挑战综艺主持人之位，继《Workdol》之后再主持「全球版」《鉴定师》，嘉宾名单一摊开「相当台」。

《鉴定师》是档YouTube网路综艺，原版由TWICE定延所主持，已播毕两季，嘉宾曾找来金在中、SHINee温流、GOT7 BamBam、权恩妃、全昭弥，还有定延TWICE队友等等。节目内容具公益性质，让嘉宾带来他们的收藏品做公益，而主持人须答应嘉宾的要求做为交换。



舒华主持的是《鉴定师》「全球版」，昨在台湾盛大举行节目发表会，据现场新闻画面，舒华笑说自己本来不想再当「搞笑女」了，但因为有公益性质仍接下主持棒。除了特地来台举行发表会外，公开的嘉宾也相当「台」，除了有台湾在地主持人LuLu、歌手9m88、主持人兼歌手的黄伟晋、男团Energy、演员范少勋与林柏宏之外，还有巡演都不忘来台湾的韩星PLAVE、10cm权正烈、PLAVE、MAMAMOO颂乐、EXO灿烈、SUPER JUNIOR-D&E（东海与银赫）等，让网友笑说「根本是『台湾版』《鉴定师》了吧」。



《鉴定师》「全球版」29日已公开第一集， WayV-TEN&YANGYANG泰籍成员Ten和同为「台湾囡仔」的台籍成员扬扬做客，三个人一度中文对话，场面相当奇妙。事情是这样的，Ten和扬扬想说「鸟笼」但突然不晓得韩语怎么说，三人求救场外才得到答案。舒华委屈地喊自己是外国人，问说不能用英语或中文沟通吗，三个人便开始……



舒华：「我们可以用中文讲。」

扬扬指著Ten：「他中文很厉害。」

舒华：「你中文很好？」

Ten：「挺好。」



别忘了Ten是泰国人！三人对话相当荒谬，彷佛看见舒华和i-dle泰籍队友「小颗粒」Minnie和中国籍队友雨琦的相处，Minnie可是曾被粉丝和雨琦说「中文比舒华好呢」！不过WayV本来就是中国与韩国两地发展的团体，Ten早就秀过一定的中文实力了。而制作单位在字幕上写「完全听不懂你们在说什么ㅜㅜ」，让场面更有趣了。



▼完整第一集节目



舒华在台发表会上回答记者问题，表示自己有机会也想找同为台籍偶像的好友TWICE子瑜，还有曾与自己合作「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》的演员柯佳嬿，不晓得有无机会如愿见到呢？

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