BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集團富二代同框！約會巴黎再傳戀情

BLACKPINK成員Lisa傳出戀情緋聞，對方是歐洲頂級富豪家的兒子。

據網媒「 Goody25」爆料稱近期網路上頻繁傳出Lisa正在戀愛的消息，尤其是TikTok上還有網友上傳了「小情侶」約會的影片。 影片中兩人共同現身巴黎街頭的一家餐廳，有說有笑。 很快男生的身份被挖出，名叫Frederic Arnault，他的家庭背景非同尋常，對方的爸爸Bernard Arnault是一位法國商人，同時也是LVMH集團的董事長。 另一則TikTok影片中Lisa和Frederic Arnault再次同框，但衣服和上一次不同，網友推斷這是另一天拍到的模樣。



#BLACKPINK Lisa was seen together with Frederic Arnault whose father is the world richest man who own all the most famous brands like Christian Dior, Sephora Fendi, Bvlgari and others many brands. pic.twitter.com/ehHsDy06U7 — PopBase (@PopBas8) July 9, 2023

「 Goody25」稱兩人於去年6月參加完寶格麗（BVLGARI）的活動後已經傳過一次緋聞，當時有粉絲解釋他倆其實是很要好的朋友，被誤認為是情侶。 對於再一次曝光的緋聞，Lisa的經紀公司尚未回應，不過有網友表示：「不管是朋友還是情侶，真的很般配」、「看起來很幸福啊」、「哇，男友居然是LVMH集團的公子哥」等。



นัดวันยกขันหมากมาเลยค่า!



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ลิซ่า ออกเดทกับ Frédéric Arnault

ประธานกรรมการบริหารของ TAG Heuer

ลูกชายของ เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์

ประธานอาณาจักร LVMH

เจ้าของซุปเปอร์แบรนด์ Louis Vuitton,

Bvlgari, Dior, Fendi, Celine ฯลฯ

มหาเศรษฐีผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง pic.twitter.com/V1c5IH0X3Y — (@HappyAllyDay) July 10, 2023

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