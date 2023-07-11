BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集團富二代同框！約會巴黎再傳戀情
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BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集團富二代同框！約會巴黎再傳戀情

明星   2023年7月11日   星期二13:33   Tracy  

（封面圖源：IG@lalalalisa_m、프레데릭 아르노 태그호이어 CEO / LUXUO）

BLACKPINK成員Lisa傳出戀情緋聞，對方是歐洲頂級富豪家的兒子。

據網媒「 Goody25」爆料稱近期網路上頻繁傳出Lisa正在戀愛的消息，尤其是TikTok上還有網友上傳了「小情侶」約會的影片。 影片中兩人共同現身巴黎街頭的一家餐廳，有說有笑。 很快男生的身份被挖出，名叫Frederic Arnault，他的家庭背景非同尋常，對方的爸爸Bernard Arnault是一位法國商人，同時也是LVMH集團的董事長。 另一則TikTok影片中Lisa和Frederic Arnault再次同框，但衣服和上一次不同，網友推斷這是另一天拍到的模樣。

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「 Goody25」稱兩人於去年6月參加完寶格麗（BVLGARI）的活動後已經傳過一次緋聞，當時有粉絲解釋他倆其實是很要好的朋友，被誤認為是情侶。 對於再一次曝光的緋聞，Lisa的經紀公司尚未回應，不過有網友表示：「不管是朋友還是情侶，真的很般配」、「看起來很幸福啊」、「哇，男友居然是LVMH集團的公子哥」等。

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