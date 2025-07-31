是《她的日与夜》！郑恩地与崔振赫等受邀李姃垠《我的僵尸女儿》特映又大呼前辈可爱～

去年下半年热门韩剧之一，《她的日与夜》主演近日再聚啦！郑恩地、崔振赫、金雅永等人都受邀李姃垠《我和我的僵尸女儿》VIP特映会。

由曹政奭、李姃垠、曹汝贞等主演的电影《我和我的僵尸女儿》（调教我的丧尸女儿），日前举行了VIP特映会。和李姃垠去年合作戏剧《她的日与夜》的演员郑恩地、崔振赫、金雅永，以及场记等工作人员，都受邀特映会，其中总是说李姃垠很可爱，曾说「想把李姃垠做成钥匙圈随身携带」的郑恩地，特别和李姃垠合照且再次喊她「可爱」！



「很高兴见到大家，日夜团队」、「爱耸（电影里的猫）和李姃垠前辈真的很可爱，不求人（抓耙子）很可怕，要带上卫生纸ㅜㅜ《我和我的僵尸女儿》看得很有趣」，郑恩地分享了和崔振赫、金雅永等人的合影，还有和李姃垠单独合照，不忘贴李姃垠的剧照加上爱心表达喜爱。



▼郑恩地说的李姃垠很可爱，但不求人很可怕XD



▼电影里的猫「金爱耸」



崔振赫则是远拍台上的李姃垠等《我和我的僵尸女儿》主演说：「《我和我的僵尸女儿》真的很有趣，演员和工作人员都辛苦了，做得好！还有我爱的姃垠努娜（赞）。金雅永也是远拍台上的李姃垠，并转发郑恩地的限时动态。



回顾《她的日与夜》，郑恩地和李姃垠当时饰演同个女主角「李微进」，和崔振赫饰演的「桂志雄」、金雅永饰演的「都可英」都有丰富对手戏，这群演员和工作人员下戏后也变成好朋友，‎曾一同出游‎，在结局时还包场影院一同收看。



此次因李姃垠新作《我和我的僵尸女儿》，剧组能再进行小聚会，剧迷肯定都很兴奋吧！顺带一提《我和我的僵尸女儿》已於昨（30）日在韩正式上映，台湾得待明8月1日，香港8月21日。李姃垠在剧中饰演曹政奭的妈妈、变成僵尸的崔惟理的奶奶，电影改编自同名网路漫画。



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