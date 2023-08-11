尹世雅&金炳哲《SKY Castle》后再演夫妻！确认合作漫改剧《完美的家族》，搭档《在世界的中心呼喊爱情》导演行定勲

《SKY Castle》播出时就很多人嗑这一对夫妻cp，甚至期待他们在戏外也能延续缘分！时隔4年之久，终於能再次看到尹世雅和金炳哲演夫妻啦！

据韩媒，尹世雅和金炳哲将合作出演根据同名网漫改编的电视剧《完美的家族》，讲述无论谁看都很幸福完美的善熙一家，因善熙朋友「敬浩」去世而经历的故事。 这是一部瞄准年轻世代共鸣的新型家族剧，以更细腻的手法表现丰富的素材和方式、立体的人物关系，给观众带来乐趣。

尹世雅饰演全职主妇「河恩珠」，因意外事故失去儿子后领养了善熙、决心好好养大她，为了守护善熙不顾一切，拥有可怕的母爱。



金炳哲已提前确认出演，担任善熙养父「崔镇赫」角色，为守护女儿辞掉检察官工作，现在是大型法律事务所的人气律师。



尹世雅和金炳哲2019年在JTBC大热剧《SKY Castle》饰演一对中年夫妻，丈夫「车民赫」严厉强势、妻子「卢胜惠」慈爱温柔，不仅戏中化学反应超强，两位演员在片场的互动都相当甜蜜，临近剧终时还一起拍了泡面广告！



鉴於两人都是未婚、接受采访时也坦言互有好感，不少人都敲碗干脆在一起啦！XD







《完美的家族》真人版由日本导演行定勲执导，他曾制作《在世界的中心呼喊爱情》《GO！大暴走》等脍炙人口的作品，并后者凭斩获第25届日本电影学院奖最佳导演等奖项，2018年再凭《我很好（River's Edge）》获得第68届柏林国际影展的国际影评家联盟奖。 《完美的家族》将是他进军韩国的第一部作品。

漫画原著由N.B和JUNE共同创作，在LINE WEBTOON有中文版，剧情是惊悚悬疑挂，还蛮吸引人的！感兴趣的朋友可以提前预习一下尹世雅和金炳哲的全新角色~



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