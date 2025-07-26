「YouTube 女王」的回归！BLACKPINK新歌〈Jump〉MV 仅用 15 天观看数就突破一亿！

人气女团 BLACKPINK 新歌〈Jump〉强势攻占全球音乐榜单之际，MV 也在 YouTube 上突破 1 亿次观看，持续缔造独一无二的辉煌纪录。

根据 YG 娱乐 26 日消息，BLACKPINK 的〈Jump〉MV 於当天凌晨 2 点 52 分左右突破 YouTube 观看次数 1 亿次。该 MV 自本月 11 日下午 1 点公开后，约 15 天就达成此成绩，成为 BLACKPINK 通算第 49 部破亿观看的影片。



〈Jump〉是 BLACKPINK 首次挑战的 Hardstyle 曲风作品。宛如西部电影场景的旋律搭配成员们极具个性的嗓音，令人耳目一新；能量爆发的强烈副歌节奏更具高度中毒性。



MV 以大胆而独特的尝试呈现出标志性的演出风格，获得全球乐迷的高度赞誉。无论是融入 BLACKPINK 身份特质的故事线，还是宛如观赏电影般的顶级规模，都与团体的地位产生了完美的化学效应。

实际上，MV 一经公开便直冲「YouTube 24 小时内观看次数最多影片」宝座；此后热度不减，连续 8 天稳坐全球 YouTube 日榜冠军，并进一步登上周榜人气歌曲及人气 MV 榜首，再度印证「YouTube 女王」的实力。



此外，〈Jump〉在全球各大榜单上同样展现存在感。它登上 Spotify 全球周榜冠军，刷新 K-POP 团体拥有最多冠军曲的纪录；并以第 18 名进入英国官方单曲榜，创下自身最高排名。同时横扫美国 Billboard Global 200 与 Billboard 全球榜（不含美国地区）的榜单冠军，分别达成第三次、第四次登顶，为 K-POP 女子团体首例。



另外，BLACKPINK 正展开横跨 16 个城市、共 31 场的《BLACKPINK WORLD TOUR》。从首站高阳出发后，她们已成功完成洛杉矶、芝加哥、多伦多的演出，接下来将前往纽约、巴黎、米兰、巴塞隆纳、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉干、新加坡、东京、香港等地，以世界级体育场规格开唱。



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