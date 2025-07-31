韩星争相翻唱《Kpop猎魔女团》金曲〈Golden〉！女歌手冲破鼓膜、男歌手狂飈海豚音，网笑称「参战勇士大集结」

Netflix动画电影《Kpop猎魔女团》上线以来话题度居高不下，其中由虚构女团HUNTR/X演唱的歌曲〈Golden〉（灿金）凭藉高昂的情绪和高难度的唱腔，成为众多实力派韩星的翻唱热门。

电影中的〈Golden〉是女团HUNTR/X创作并在颁奖典礼上表演的新单曲，以金色的服饰和舞台表达对於和解与团结的祈愿，旋律恢弘大气，高音展现出富有震撼人心的爆发力。 原版歌曲由三位歌手EJAE、Audrey Nuna、Rei Ami演唱，其中EJAE同时担任作曲和编曲，也贡献了歌曲中最为精彩的高音部份。



女团Apink成员郑恩地两次在直播中翻唱〈Golden〉，因为第一次对歌词不熟只唱了一小段，应粉丝要求演唱了完整版！即便坐著也能轻松飙高音，不愧是主唱大人！



女团SISTAR出身的歌手韶宥则把这首歌变成自己的风格，慢板节拍展现出更加细腻的情绪递进层次：



IVE队长安俞真的版本也让很多人眼前一亮，不少人认为这首歌跟2023年IVE发行的《I AM》风格相似，安俞真同样担任高音，音色也与〈Golden〉十分适配：



Girl's Day珉娥的翻唱也相当有厚度和感染力，一听就是主唱的实力：



SM初代女团S.E.S成员BADA更是宝刀未老、强到可怕，网友打趣道：「祖先来整顿纪律了」「BADA：我那个年代，魂门崩坏这种事想都没想过」「真正的C位猎人」「从1997年至今的魂门守卫者」。



女团NMIXX成员Lily单靠手机收音和练习生混响这样简朴的条件，依然给出令人惊艳的表现：



实力唱将昭享（另译：金素香）拥有惊人的广阔音域和熟稔唱功，素有「韩国的玛丽亚・凯莉」之称，演唱〈Golden〉这样高的歌曲也十分轻松，甚至加入大量和音、 转音炫技，听完有一种天灵盖都通透的感觉：



歌手孙胜妍曾获《韩国好声音》亚军，翻唱〈Golden〉兼具爆发力与情绪感染力，造型也像从动画里走出来一样：



这首歌对於女生来说已经很高，可怕的是男歌手们竟也不约而同选择了原Key翻唱！Super Junior厉旭的翻唱展现出极为优秀的头腔共鸣，超高音域仍有明亮优美的音色表现，确实有「恰信一搜」的实力：



混声组合Urban Zakapa的主唱权纯一，除了游刃有余的唱功本身，左手的表现力也获得瞩目，粉丝笑称「如果拿著铃铛大概可以请神上身」XD



爆肌（重点误）音乐人Maktub大概是历代最高key的翻唱，最后四个高八度直接启动海豚音（哨音），鬼魔应该不到一秒就被超度了吧：



二人组和努喇鸟（Norazo）前成员、目前在双人乐团「20世纪少年」活动的主唱李赫也加入翻唱，贡献了独一份的摇滚唱腔，被大量网友敲碗完整版！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻