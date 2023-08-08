安恩真梦中的美声王子是他！《恋人》夕阳下的南宫珉，由李俊昊惊喜献声「我在等你」！

MBC新古装电视剧《恋人》由南宫珉与安恩真担任主演，可爱俏皮的安恩真总在梦里描绘著自己的完美王子，虽然画面上的男子未清楚露脸但的确是南宫珉无误，声音却是由大家觉得非常耳熟的「具元本部长」李俊昊特别演出！

8月4日刚刚播出的MBC新剧《恋人》，描述历经动荡的丙子之乱，村落中恋人们的爱情与百姓们的顽强生命力。而南宫珉也在一登场就吸引观众们的目光，满脸血痕站在海边夕阳下的悲壮情怀，难道已暗示了悲剧的结局？剧情拉回饰演吉彩的安恩真与外来书生李张灦（南宫珉饰）的精采相遇，两人的表现也让观众们觉得相当有趣，印象深刻。不过更令观众们惊艳的是这个熟悉的声音。



在《恋人》第1集当中，李俊昊以美声演出登场，女主角柳吉彩（安恩真饰）梦想著遇上完美的另一半，她一路追逐红线奔跑到海边，夕阳下站著一位公子正在等著她，吉彩拉起了红线并走到公子身边，此时公子说：「我在等你，在这里，等待了许久」，让安恩真忍不住在梦中献吻。李俊昊低沉嗓音与清楚咬字，再度令人想起《衣袖红镶边》中的李祘。



李俊昊与南宫民曾於2017年共同演出电视剧《金科长》，两人也因此结为好友，2021年两人也各自在MBC有著发光发热的演出，南宫珉是以独特特务魅力《黑色太阳》表现出色，李俊昊则是以《衣袖红镶边》引发话题讨论。本次李俊昊也展现情义相挺，在《恋人》第一集就以迷人嗓音登场，让观众们相当惊喜。大家还记得李祘的声音吗? 快看下面的影片回忆一下!



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻