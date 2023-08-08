BLACKPINK 全员发文庆祝「出道7周年」！是否续约备受关注，YG相关人士：「最快本月底公开」

今日（8日）是 BLACKPINK 迎出道7周年，YG娱乐表示爲了不辜负粉丝们的喜爱和期待，策划丰富多彩的活动。

首先，是在 Weverse 上发放包含有关 BLACKPINK 提问的《BLACKPINK考试》试题，得到了好评，之后还计划增加特别的内容。此外在星巴克购买 BLACKPINK 饮料及食品还会得到七周年纪念贴纸。



BLACKPINK 表示：「非常感谢一直给予我们无私支持的粉丝们，更加期待今后与 BLINK 一起的日子，我们认真准备了能够愉快享受的内容，希望大家多多期待。」而成员们也通过个人 IG 上传四人合照。



随著 BLACKPINK 的7年合约结束，是否续约备受关注。YG相关人士表示：「续约问题仍在讨论中，不知道什么时候会确定和公告。现在 BLACKPINK 正在进行世界巡演，最快将於本月底公开续约与否。」

而2016年8月8日出道的 BLACKPINK 每次发表新曲都大受欢迎，成爲世界顶级女子组合。更是 K-POP 女子组合首次登上双百万销量排行榜、Billboard 200 1位、亚洲艺人首次出击科切拉音乐节、海德公园音乐节的头牌艺人，写下各种里程碑。



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