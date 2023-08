GOT7金有谦携个人全新单曲〈LOLO〉再次袭台 8月17日将带给台粉惊喜舞台

韩国人气男团GOT7的男神金有谦出道在迈入十年前夕宣布个人亚洲巡回演唱会正式启动,把首站订在台北的他将於8/17在ZEPP NEW TAIPEI举办【YUGYEOM IN TAIPEI】开唱,趁著热腾腾个人新单曲〈LOLO〉甫全球上架之际再次袭台,引起全球「鸟宝宝」热烈关注;今年二月随著南韩大型嘻哈音乐厂牌「AOMG」亚洲巡演来台表演的他,将再次踏入宝岛,也是即将在明年出道迈入十年之际送给粉丝最好的大礼!

除了宣布个人亚洲巡演启动,前年才加入嘻哈音乐厂牌「AOMG」的金有谦最近在个人音乐事业上动作频频,当年甫出道就在韩国舞蹈竞技节目《Hit The Stage》夺冠的他精湛的歌舞功力不在话下,因此无论是在团体亦或是个人出击皆声势惊人,在2021年发行个人首张专辑《Point of View: U》的他推出的主打歌《All your Fault》不仅登上iTunes全

球单曲榜冠军及全球36个国家的iTunes排行榜冠军,IG社群更一举破千万粉丝追踪,让年仅25岁的他成为炙手可热的新生代嘻哈世代当红炸子鸡!今年1月推出数位单曲〈Ponytail〉的金有谦找来韩国性感饶舌歌手Sik-K合作吸全球粉丝耳朵及眼球引爆话题,音乐能量满满的他时隔六个月又於日前(7/24)推出全新强势单曲〈LOLO〉,伴随8月即将登台开唱的气势,让人更加期待金有谦此次个人演唱会将为台粉带来许多新气象及满满话题内容!



近期工作满档的金有谦无论是在新歌MV或是活动上不仅靠著过人的舞技及歌唱功力令粉丝尖叫,眼尖的歌迷更发现他近期身材更加精壮,加上时不时打开领口秀出胸腹肌吸粉丝眼球之余,更成为新生代嘻哈界的「行走的费洛蒙」!原来平常就爱跳舞运动的金有谦好身材不在话下,最近爱上拳击运动的他更找了教练精进打拳技巧及健身,不仅练成太平洋宽肩,更让他的身形越发健壮,在IG社群上不时分享的练拳影片,成为粉丝彼此交流时津津乐道的话题!金有谦首次在台举办的个人演唱会会【YUGYEOM INTAIPEI】目前於ibon售票系统(https://bit.ly/44sJXzo)热卖中,再度来台的金有谦也满心期待与台粉近距离接触,更开心表示:「台北的歌迷们,希望到时候不见不散!」



【YUGYEOM IN TAIPEI】

演出日期:2023年8月17日(四)19:00

演出地点:Zepp New Taipei (新庄宏汇广场)

演出场地地址:新北市新庄区新北大道四段3号8楼

售票日期及时间:2023年7月7日(五) 19:19

售票系统:ibon网站(https://bit.ly/44sJXzo)

粉丝福利 : 官方海报/粉丝送别/团体合照/签名海报

票价:A区$5,000 (站位依序号入场) / B区$4,500(全区对号入座) / C区$3,800 (站位依序号

入场)

主办单位:D-SHOW

协办单位:映砾娱乐/煋涂娱乐/SIGN MANAGEMENT

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻